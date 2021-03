Noi actualizari la Google

Cautarile de tip Phrase Match vor fi extinse astfel incat sa includa trafic suplimentar asociat pana de curand ideii de Broad Match. Modificarea va influenta ambele tipuri de cautare si va fi implementata din februarie 2021, urmand ca din iulie, cand optiunea Broad actuala va disparea complet, noul format sa ruleze la nivel international.Manuela Vulpescu - fondator al proiectului Web Performance Box - ne-a oferit mai multe detalii in legatura cu acest subiect.La momentul actual, daca optezi pentru Broad Match atunci cand intentionezi sa atragi audienta care realizeaza o cautare de tipul +servicii +relocare +Bucuresti +Berlin, te poti astepta ca rezultatele afisate sa includa atat expresia "servicii de relocare Bucuresti Berlin", cat si varianta "servicii de relocare Berlin Bucuresti", ceea ce poate sa nu fie neaparat benefic daca firma nu ofera transport in ambele directii.Update-ul de la Google presupune ca rezultatele afisate in SERP sa tina cont de ordinea cuvintelor. In acest context, categoria Broad - asa cum o cunoastem azi - va fi eliminata, sau mai exact asimilata noului Phrase Match.Intrucat actualizarea afecteaza ambele optiuni, se pare ca nu va fi necesara interventia asupra cuvintelor cheie, respectiv transferul lor manual, de la un tip de cautare spre celalalt. Incepand din iulie, cand lucrurile vor fi disponibile online, tot ce se afla sub umbrela Broad Match va fi automat preluat in noul Phrase Match.Daca pe de o parte, modificarile vor diminua timpul alocat gestionarii selectiilor de cuvinte-cheie din conturile Google Ads, pe de alta parte, optimizarea propriu-zisa a campaniilor va avea nevoie de atentie sporita. Traficul pe site-uri va fluctua, in mod evident, atunci cand update-ul va fi disponibil online, lucru care va necesita ajustari pentru asigurarea pastrarii performantelor obtinute anterior.Cookie-urile dispar, dar utilizatorii isi vor dori in continuare experiente personalizate.In urma modificarilor legislative de tipul GDPR si CCPA, atat Google cat si Apple au decis eliminarea utilizarii cookie-urilor de la terti, lucru care asigura pana acum o parte importanta in personalizarea experientei online.Intr-un articol postat de Google la finalul lui ianuarie, compania a anuntat ca va propune o alternativa ce va fi disponibila publicului in al doilea trimestru al anului 2021.Federated Learning of Cohorts - asa cum se va numi noua solutie, va "ascunde" datele personale in cadrul unor multimi de informatii astfel incat ele sa devine anonime si navigarea pe internet sa se realizeze exclusiv in mod privat. Formula va fi disponibila publicului, spre testare, incepand cu luna martie si publicitarilor, pentru desfasurarea campaniilor pe Google Ads, din trimestrul al doilea, asa cum mentionam mai devreme.Practic, noua versiune va grupa indivizi cu interese similare in categorii distincte de audienta, oferind agentiilor posibilitatea de a rula campanii relevante fara sa aiba acces direct la datele celor vizati.Conform primelor declaratii ale companiei, modelul Federated Learning of Cohorts ar trebui sa asigure cel putin 95% din conversiile pe care firmele le obtineau prin intermediul campaniilor ce se bazau anterior pe utilizarea de cookie-uri.Mai multe despre campanii PPC au publicat pe site-ul lor, cei de la Web Performance Box.