Microsoft anunta ca remediaza doua vulnerabilitati descoperite in biblioteca Windows Codecs

Potrivit expertilor, actualizarea remediaza doua bug-uri de executie a codului la distanta in biblioteca Windows Codecs, unul dintre acestea fiind evaluat drept "critic"."Marti, 1 iulie 2020, Microsoft a lansat o serie de patch-uri de securitate de urgenta pentru a corecta cateva vulnerabilitati grave in biblioteca Windows Codecs, care au afectat mai multe versiuni Windows 10 si Windows Server. Indexate ca CVE-2020-1425 si CVE-2020-1457, cele doua defecte de executie a codului la distanta (RCE) sunt considerate "critice" si respectiv, "importante". Ambele lacune de securitate au legatura cu modul in care Microsoft Windows Codecs Library gestioneaza obiectele din memorie", noteaza sursa citata.In viziunea specialistilor, un atacator care poate exploata CVE-2020-1425 "ar putea obtine informatii pentru a compromite in continuare sistemul utilizatorului".Reprezentantii Microsoft, citati de Eset, au sustinut ca exploatarea fiecarei vulnerabilitati "necesita ca un program sa proceseze un fisier de imagine special conceput".Actualizarile sunt implementate automat prin Microsoft Store, nu prin Windows Update, iar clientii nu trebuie sa implementeze nicio masura suplimentara pentru a primi update.Pentru a verifica daca actualizarile au fost implementate sau pentru a accelera procesul, Microsoft ofera un ghid in acest sens. Compania a mentionat, pana in acest moment, nu cunoaste o alta solutie pentru a rezolva cele doua vulnerabilitati.Microsoft este listata pe bursa americana, unde a atins recent o valoare de piata de peste un trilion de dolari.Eset a fost fondata in anul 1992 in Bratislava (Slovacia) si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.