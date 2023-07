Cum arată noul logo al Twitter. Elon Musk: Tweet-urile se vor numi de-acum X-uri FOTO

Elon Musk şi directoarea executivă a Twitter, Linda Yaccarino, au prezentat luni un nou logo pentru platforma socială, care este un "X" de culoare albă pe un fundal negru înlocuind astfel cunoscutul simbol al reţelei, care era o pasăre albastră, relatează Reuters.

"X este aici! Hai s-o facem", a scris pe Twitter Yaccarino, care a postat şi o fotografie cu logo-ul proiectat pe birourile companiei din San Francisco.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Lights. Camera. X! pic.twitter.com/K9Ou47Qb4R— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Atât pe contul de Twitter al lui Yaccarino, cât şi pe cel al lui Musk, apare logo-ul X, deşi pasărea albastră a Twitter este încă vizibilă pe platformă.

Hashtagul "#GoodbyeTwitter" a fost în trend pe platformă, cu referire la vechiul logo, în timp ce unii utilizatori sunt nemulţumiţi de cel nou.

Musk anunţase duminică, într-o postare, că doreşte să schimbe logo-ul Twitter şi a făcut un sondaj de opinie printre milioanele sale de urmăritori pentru a afla dacă ar fi în favoarea schimbării schemei de culori a site-ului din albastru în negru. El a postat o imagine cu un X stilizat pe un fundal negru cu tematică spaţială. De asemenea, a făcut referire la "logo-ul X provizoriu" şi a scris pe Twitter că "în curând ne vom lua adio de la marca Twitter şi, treptat, de la toate păsărelele". Ca răspuns la un tweet în care a întrebat cum se vor numi tweet-urile sub noul "X", Musk a răspuns "x-uri".

So now that Twitter has been rebranded to 𝕏, what are tweets called now?— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 24, 2023

Logo-ul original al Twitter a fost proiectat în 2012 de o echipă de trei persoane. "Logo-ul a fost conceput pentru a fi simplu, echilibrat şi lizibil la dimensiuni foarte mici, aproape ca un "e" minuscul", un ghem de aţă, a scris pe Twitter Martin Grasser, unul dintre designeri.

Today we say goodbye to this great blue bird

This logo was designed in 2012 by a team of three. @toddwaterbury, @angyche and myself,

The logo was designed to be simple, balanced, and legible at very small sizes, almost like a lowercase "e", a 🧵 pic.twitter.com/pogZnorRko— martin grasser (@martingrasser) July 24, 2023

Matt Rhodes, responsabil de strategie la agenţia de creaţie House 337, a declarat pentru Reuters că orice modificare a unui brand atât de bine stabilit în cultura populară reprezintă un risc."Doar câteva branduri au devenit verbe sau s-au văzut menţionate în ştiri globale atât de des precum Twitter", a spus el. "Orice lucru care îi face pe oameni să găsească mai greu sau să dorească să deschidă aplicaţia pe ecranele aglomerate ale telefoanelor lor riscă să dăuneze utilizării", a avertizat specialistul.

Ce reprezintă X pentru Elon Musk

Cu câteva săptămâni înainte de a finaliza achiziţia Twitter, anul trecut, Musk a declarat că achiziţionarea companiei ar accelera cu trei până la cinci ani ambiţia sa de a crea o "aplicaţie pentru orice" numită "X".

Musk a cumpărat domeniul x.com de la PayPal în 2017, spunând că are "valoare sentimentală".

Musk a cofondat x.com ca o bancă online în 1999, care s-a transformat ulterior în PayPal.

În timp ce pagina oficială a Twitter de pe platformă a fost redenumită "X", domeniul x.com nu este încă activ, menţionează Reuters.

"X este viitoarea stare de interactivitate nelimitată - centrată pe audio, video, mesagerie, plăţi/bancă - creând o piaţă globală pentru idei, bunuri, servicii şi oportunităţi", a scris Yaccarino pe Twitter duminică.

Yaccarino, fosta şefă a departamentului de publicitate de la NBCUniversal, care a devenit director general al Twitter pe 5 iunie, a preluat funcţia în condiţiile în care platforma media încearcă să stopeze o scădere a veniturilor din publicitate.

De la preluarea Twitter de către Elon Musk, compania s-a confruntat cu perioade tumultoase: concedieri, o scădere bruscă a numărului de agenţi de publicitate şi ascensiunea fulminantă a Threads, răspunsul Meta la Twitter.

"Ultimele luni au fost tumultoase la Twitter şi nu cred că un nou brand va rezolva totul", a declarat Drew Benvie, CEO al companiei de consultanţă în social media Battenhall. "Este vorba mai puţin despre reinventarea Twitter şi mai mult despre construirea unui brand în jurul imperiului lui Elon Musk, inclusiv SpaceX, unde brandingul "X" se leagă într-adevăr ceva mai strâns", a menționat Drew Benvie.

...citeste mai departe despre "Cum arată noul logo al Twitter. Elon Musk: Tweet-urile se vor numi de-acum X-uri FOTO " pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.