STUDIU: Aproape opt milioane de romani joaca jocuri video, fie din plictiseala sau pentru a se relaxa

Astfel ca, dintre cei 7,9 milioane de romani cu varste intre 15 si 64 de ani, mai mult de jumatate (52%) sunt barbati si 48% sunt femei. Totodata, 39% dintre jucatorii adulti au studii superioare (facultate sau studii postuniversitare), aproape jumatate (48%) dintre acestia sunt casatoriti sau in uniune consensuala.Un roman se joaca, in medie, pe 2 - 3 dispozitive, in timp ce platformele cele mai populare pe care romanii le utilizeaza sunt:* telefonul mobil (64%),* PC/laptop (60%),* tablete (20%)* console (15,5%).In plus, jocurile online sunt preferate de 14,3% dintre jucatori, iar jocurile din social media, 6,7% dintre acestia.Comportamentul de cumparare al romanilorCu privire la achizitia de jocuri video, 45% dintre romani platesc pentru acestea, in timp ce 55% prefera sa le descarce de pe torenti. Cei care cumpara jocuri video o fac in special din magazinele online, precum Steam, Epic Store (63%), le cumpara noi din magazine (53%) sau second hand (27%).De asemenea, dintre cei care se joaca pe consola:* 48% utilizeaza Playstation 4,* 18% Xbox One,* 10% Playstation 3* 9% Nintendo Switch.Peste doua treimi (68%) din totalul jucatorilor de console platesc lunar 46 de lei.Printre jucatorii de jocuri mobile, cel mai des intalnit sistem de operare este Android (78%), mentionat la o distanta considerabila de iOS (15%), iar suma cheltuita intr-o luna pentru jocurile pentru telefoanele mobile este de aproximativ 9 lei.Pentru romanii care se joaca pe PC sau laptop, Windows este sistemul de operare cel mai des utilizat (93%) si suma pe care o cheltuie intr-o luna acestia pentru jocurile pe PC este de aproximativ 24 de lei.Jocurile ne relaxeazaSapte din zece jucatori au ca motiv principal pentru a se juca dorinta de a se relaxa dupa o zi grea, in timp ce pentru cinci din zece jocuri sunt un hobby. In acelasi timp, 40% dintre cei chestionati afirma ca se joaca pentru a scapa de plictiseala, in timp ce 30% o fac pentru a invata ceva nou.Aproape toti respondentii au ca loc preferat pentru a se juca intimitatea propriei case, 21% mentionand ca se joaca si la prieteni acasa, iar 15% in transportul in comun.De asemenea, jocurile multiplayer sunt preferate de catre 53% dintre respondenti ...citeste mai departe despre " STUDIU: Aproape opt milioane de romani joaca jocuri video, fie din plictiseala sau pentru a se relaxa " pe Ziare.com