iPhone 9 ar putea fi lansat foarte curand - Zvonurile despre noul telefon de 399 de dolari de la Apple

9to5Mac a obtinut o fotografie de la o sursa care lucreaza la lantul de supermarketuri Best Buy, care arata o carcasa de protectie pentru noul "iPhone de 4,7 inch, editia 2020".Toate semnalele arata ca e vorba de asa-numitul iPhone 9 sau iPhone SE 2 (numele oficial nu a fost confirmat inca) - noul smartphone din gama mai accesibila a Apple.Iar cum carcasa respectiva ar urma sa fie pusa in vanzare pe 5 aprilie, exista sanse mari ca telefonul sa vada lumina zilei foarte curand.Apple programase un eveniment de lansare la finalul lunii martie, dar l-a anulat in contextul raspandirii noului coronavirus. Mashable relateaza ca unele surse indica faptul ca iPhone 9 va fi disponibil in urmatoarele zile, in timp ce altele sustin ca lansarea va fi amanata pe o perioada nedeterminata.Citeste si: Coronavirus: Problemele de productie pentru iPhone continua, cel putin pana in maiPana cand vom afla ce va face Apple cu siguranta, sa ne amintim ce spuneau zvonurile.Alaturi de device-ul cu ecran de 4,7 inch, despre care se stia si pana acum, se pare ca va mai fi lansat un model cu ecran de 5,5 inch, care va fi o versiune "Plus" a primului.Ambele variante vor avea la baza designul lui iPhone 8, dar vor dispune de componente si facilitati noi, precum procesorul A13 Bionic (cu care e chipat si iPhone 11).Cele doua modele nu vor beneficia de tehnologia de recunoastere faciala Face ID, ci de senzorul Touch ID pentru securizare. In plus, se pare ca butonul Home va avea parte de functia Taptic Engine si nu va avea parti care se misca - asta inseamna ca nu trebuie apasat, ci doar atins usor.Ambele dispozitive vor fi dotate cu tehnologia Apple Pay pentru plati, precum si cu alte functii care se bazeaza pe conexiunea NFC.Este posibil ca versiunea cu ecran de 4,7 inch, care ar urma sa aiba 64GB / 128GB spatiu de stocare, sa coste incepand de la 399 de dolari, iar cea "Plus" cu 100 de dolari mai mult.C.P. ...citeste mai departe despre " iPhone 9 ar putea fi lansat foarte curand - Zvonurile despre noul telefon de 399 de dolari de la Apple " pe Ziare.com