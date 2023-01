Atenție la noua practică de înșelătorie online: ”Site-uri sunt controlate de infractorii cibernetici”

Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu stirile false aparute online si care copiaza identitatea vizuala a unor institutii de presa din Romania.

"Atentie la stirile false aparute online, pe site-uri care copiaza identitatea vizuala a unor institutii de presa din Romania! Inca din 2020, echipa DNSC (CERT-RO la acea vreme) a scris despre acest tip de inselaciune online, prin care atacatorii promoveaza scam-uri cu false oportunitati rapide de a obtine o importanta suma de bani, intr-un timp foarte scurt. Si de aceasta data, textul in limba romana este unul precis construit. In realitate, folosindu-se de mirajul castigului rapid, atacatorii redirectioneaza potentialele victime catre site-uri de phishing, site-uri clona care arata similar cu cele oficiale ale unor companii sau chiar organizatii media din Romania. Aceste site-uri sunt controlate de infractorii cibernetici, iar datele introduse aici ajung in posesia atacatorilor, daca utilizatorii creduli cad in capcana atacatorilor si furnizeaza informatii sensibile", atentioneaza DNSC pe pagina proprie de Facebook.

Reprezentantii DNSC subliniaza ca, pentru inceput, atacatorii colecteaza date personale - nume, prenume, adresa de e-mail si numar de telefon si, ulterior, cel mai probabil, utilizatorii care au introdus date pe astfel de pagini de phishing vor fi contactati pe mail sau telefonic pentru false oportunitati de investitii. Prin acest ultim pas, infractorii vor incerca sa va fure datele de card sau sa determine utilizatorii sa faca o plata din contul lor.

Astfel, specialistii in securitate cibernetica recomanda: analizati cu atentie informatiile culese din mediul online; verificati mereu sursa informatiei, a mesajului primit, precum si adresa site-urilor pe care le vizitati, inainte de a actiona; evitati accesarea link-urilor din mesajele nesolicitate, fara a le verifica cu o solutie de securitate; atentie la apelurile sau mesajele care va indeamna sa faceti anumite actiuni online precum furnizarea de date, abonarea la anumite servicii sau deschiderea unor conturi noi. ...citeste mai departe despre "Atentie la noua practica de inselatorie online: "Site-uri sunt controlate de infractorii cibernetici"" pe Ziare.com

