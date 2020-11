Inregistrarea unui domeniu prin HOST AGE este mult mai avantajoasa si mai simpla decat ai putea crede!

●Certificate SSL gratuite

●Instalare WordPress rapida cu 1 click

●Spatiu de stocare SSD

●Multiple versiuni PHP

●Subdomenii si adrese E-mail nelimitate

●Suport gratuit, foarte bun, de asistenta pentru clienti

●Interfata cu panou de control cPanel - la care se poate cumpara licenta

●Masuri de securitate avansate, antivirus si antispam.

Firma are o experienta impresionanta, in 2020 a aniversat 19 ani de activitate in inregistrarea si gazduirea de nume de domenii avand o lista impresionanta de clienti.Host Age este o gazda web de calitate care si-a facut loc de mult timp in mediul de concurenta web ultra-competitiv. Are in gama de servicii 5 pachete diferite - Micro, Basic, Standard, Medium, Enterprise - care se diferentiaza prin nivel de resurse (CPU, memorie RAM, procese permise simultan), performanta, spatiu pe disc, spatiu pentru conturile de e-mail si altele.Pachetul Micro este cel mai ieftin si poate fi suficient pentru un site care este la inceput si are mai putine nevoi in aceasta etapa si deci ar putea sa aleaga o oferta de baza limitata, care nu este complicata sau costisitoare. Datorita usurintei de utilizare, aceste pachete mici - Micro si Basic - sunt recomandate pentru incepatori. Dupa 1-2 ani, ei pot trece la oferte mult mai eficiente, daca au nevoie de acestea neaparat.Cu ocazia faptului ca firma a aniversat 19 ani de activitate, Host Age a creat pentru clienti si o serie de oferte si promotii avantajoase. De exemplu, in aceasta perioada de sfarsit de an, clientii pot profita de oferta cu 50% reducere pentru orice pachet de gazduire web comandat pentru un an sau 50% reducere pentru orice plan VPS comandat pentru 3 luni.Firma a creat si alte beneficii, ce includ:Host Age are 6 planuri VPS ce ofera niveluri diferite de performanta, care pot fi actualizate prin adaugarea de resurse, memorie RAM. De asemenea, mai puteti achizitiona servere dedicate sau pachete Business E-mail cu sute de GB spatiu.