VIDEO Cum a contribuit Romania la primul satelit cu inteligenta artificiala trimis de omenire in spatiu. Inginerii din Timisoara implicati in proiect

In 2 septembrie 2020, Agentia Spatiala Europeana (ESA) a lansat pe orbita un mic satelit, botezat PhiSat-1, care va avea misiunea de a monitoriza gheata polara si umiditatea solului, fiind primul satelit cu inteligenta artificiala la bord. Mai exact, ochiul de robot trimis sa faca poze din spatiu cu Pamantul are capacitatea sa selecteze pozele bune de cele nereusite, usurand foarte mult munca cercetatorilor.Potrivit adevarul.ro, procesorul Myriad2, care sterge pozele neclare, ascunse de nori, si nu le mai trimite pe Pamant, a fost dezvoltat in Timisoara, de catre specialistii Movidius, o companie infiintata de Valentin Muresan."Practic, satelitul se misca deasupra Pamantului si face poze constant. In timp ce preia pozele, le proceseaza si isi da seama daca sunt neclare din cauza norilor. Acelea nu au nicio valoare de informatie. Pe tine te intereseaza ce e pe suprafata Pamantului; paduri, oceane etc. Nu are rost sa trimita rebuturile. Procesorul nostru asta face, e ochiul unui robot care filtreaza din mers, se uita pe poza si daca sunt prea multi nori nu o trimite pe Pamant. Cu alte cuvinte, poate sa trimita mult mai multe poze relevante. Asta este povestea in sine", a declarat Valentin Muresan, director Intel Romania si fondatorul companiei Movidius, pentru adevarul.ro.