ING Bank Romania - Main Partner in cadrul DevTalks Reimagined, cel mai mare eveniment online dedicat profesionistilor IT&C din Romania

Evenimentul este dedicat profesionistilor IT din Romania, dar si din afara granitelor, iar pe 10 - 12 iunie va aduce mai aproape de comunitatea IT cele mai dorite tehnologii si inovatii din industria IT&C.Cu o traditie de 6 ani in participarea la DevTalks, ING Bank detine un portofoliu format din peste 2.300 de angajati, dintre care 600 activeaza in domeniul IT&C si peste 1.4 milioane de clienti la nivel national.In cele trei zile de eveniment, ING Bank Romania va aduce pe Main Stage continut tehnic de la speakeri internationali precum: Martin Woolley, Senior Developer Relations Manager, EMEA at Bluetooth SIG, Matthias Schindler, Head of AI Innovation, Production System at BMW Group, Ruslan Gibaiev, Streaming Platform Lead at Bolt, Chakri Cherukuri, Senior Quantitative Researcher at Bloomberg LP si Fouzia Adjailia, Ambassador of Women in Artificial Intelligence Algeria.Acestora li se vor alatura si Razvan Sighinas, CIO ING Bank Romania, Delia Albu, IT Lead ING Bank Romania, Bogdan Vizureanu, Chapter Lead ING Bank Romania care vor oferi, pe parcursul celor trei zile de eveniment, prezentari despre cele mai importante proiecte digitale ale bancii din aceasta perioada. DevTalks Reimagined va reuni peste 4.000 de programatori, pasionati de tehnologie, reprezentanti ai companiilor de top din Romania si peste 100 de speakeri locali si internationali pentru a construi impreunaDe-a lungul celor sapte editii, DevTalks s-a remarcat atat prin continut de calitate, temele tehnice abordate de catre specialisti de renume din domeniu, cat si prin zonele dedicate companiilor si startup-urilor, testarii celor mai noi gadget-uri si interactiunii dintre participanti.Anul acesta, participantii se vor putea bucura de 13 scene precum Main Stage - Emerging Tech, Web, DevOps, Code Clash, Java, SAP, Product Management, Big Data & Cloud, Security, Mobile, QA & Testing sau Embedded.ING Bank Romania este parte din ING Group, institutie financiara internationala globala, care ofera servicii bancare unui numar de peste 38 de milioane de clienti individuali, companii sau institutii din peste 40 de tari.Infiintata in 1994, ING Bank Romania este in prezent o banca universala, oferind produse si servicii tuturor categoriilor de clienti - companii mari si mici, institutii financiare, mici antreprenori si persoane fizice.Misiunea ING este aceea de a-i sustine pe oameni sa fie cu un pas inainte, in viata si in afaceri.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 14 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum:, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc la nivel national in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Craiova si online, pe www.hipo.ro;, eveniment care reuneste 2.000 de profesionisti IT pasionati de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing si SAP, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 250 de tineri romani;, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care candidatii le au de la acestia.