Infractorii online se folosesc de imaginea ProTV ca sa va lase fara bani - avertisment CERT-RO

"Dupa ce s-au folosit de identitatea vizuala a unor retaileri sau hypermarketuri cu o prezenta la nivel national, metodele infractorilor cibernetici migreaza catre folosirea imaginii unor institutii de presa, pentru a da o aura de veridicitate povestii pe care vor sa o prezinte potentialelor victime.Concret, atacatorii promoveaza posibilitatea obtinerii unui castig financiar rapid, printr-un site aparut cu aproximativ 14 zile in urma.Textul este unul decent din punct de vedere al exprimarii in limba romana, semn ca atacatorii devin din ce in ce mai atenti la detalii, insa are si unele greseli de redactare: Programul de astazi este disponibil pe site-ul site.In plus, pagina contine elemente vizuale similare cu site-ul stirileprotv.ro, element care ar induce in eroare vizitatorii, daca acestia nu ar observa ca de fapt sunt pe o adresa complet diferita: programul[.]website", explica expertii CERT-RO, intr-un comunicat.Conform acestui presupus articol, un utilizator ar putea ajunge sa castige 1.000 de euro pe saptamana ascultand un mesaj vocal de 30 de minute: "Sistemul analizeaza rapid datele primite si, daca va inscrieti in program, atunci dupa ce ascultati un mesaj vocal de 30 de minute, veti castiga 1.000 de euro pe saptamana in conformitate cu metoda selectata pentru primirea banilor"."Nu lipseste din aceasta campanie de tip scam nici elementul de urgenta, necesar pentru stimularea unei decizii rapide a utilizatorilor. Atacatorii ridica miza, punand in discutie numele altei institutii prestigioase de presa, Mediafax, care ar anunta ca experimentul ar putea fi inchis inainte de termen, lucru datorat faptului ca unii dintre participanti au gasit o solutie de inselare a sistemului si au primit 1.000 de euro pentru 2, 3 sau mai multe persoane.Sponsorii programului au in vedere si posibilitatea reducerii sumei la 500 sau 300 de euro pe saptamana, in functie de numarul de participanti pe care programul il va aduna in perioada stabilita (25.03.2020 - 10.04.2020)", precizeaza sursa citata.Dupa accesarea site-ului la care se face referire in text, utilizatorul este directionat catre o alta pagina, unde primeste un mesaj de fel ...citeste mai departe despre " Infractorii online se folosesc de imaginea ProTV ca sa va lase fara bani - avertisment CERT-RO " pe Ziare.com