In doar o zi, peste un milion de australieni au descarcat o aplicatie care urmareste cazurile de coronavirus

Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a calificat drept "extraordinar" modul in care compatriotii sai au adoptat aceasta aplicatie lansata duminica seara, care foloseste tehnologia Bluetooth, informeaza AFP."COVIDSafe", fusese descarcata luni dimineata de aproximativ 1,1 milioane de persoane, in contextul in care tara, la o populatie de 25 de milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent cu putin peste 6.700 de cazuri de COVID-19.Numarul de cazuri noi de COVID-19 a scazut considerabil in ultimul timp in Australia, in contextul in care autoritatile desfasoara o ampla campanie de depistare.Aplicatia isi propune sa ajute autoritatile sa descopere toate persoanele care s-au aflat la mai putin de 1,5 metri de o persoana purtatoare a virusului.Oficialii din domeniul sanatatii sustin ca o utilizare masiva a aplicatiei va contribui la ridicarea unora dintre restrictiile de circulatie si de adunare impuse in cadrul luptei impotriva epidemiei.Ei au explicat ca aplicatia va deveni un instrument eficient din momentul in care jumatate din populatie o va folosi, utilizarea sa fiind gratuita si voluntara.Potrivit lui Hunt, "COVIDSafe" nu permite geolocalizarea si doar autoritatile medicale vor folosi datele utilizatorilor."Este vorba doar de a ne ajuta sa gasim si sa alertam orice persoana care ar putea fi expusa virusului", a subliniat Hunt pentru Sky News.Lansarea acestei aplicatii survine intr-un moment in care statele australiene care nu au inregistrat niciun caz nou de COVID-19 au anuntat relaxarea provizorie a masurilor de izolare.