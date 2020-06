Iata cum poti folosi inteligenta artificiala pentru eficienta si inovatie in noul context

La aceste teme si-au propus sa raspunda Profero si iSense Solutions, prin Creativity meets A.I.: 6 ways to use Artificial Intelligence in Marketing, noul studiu BOLD by Lowe Group."Traim vremuri care au facut ca digitalizarea sa devina o prioritate critica pentru continuitatea business-ului, au determinat companii sa reconfigureze fundamental modul in care opereaza, comunica si interactioneaza cu publicul si i-au facut pe oameni sa consume altfel produse, servicii si media, cu schimbari care isi vor pastra efectele si in viitor.In fata noilor provocari, tehnologiile de top au capacitatea sa ofere raspunsuri eficiente din punct de vedere logistica si costuri si cu posibilitati extraordinare la nivel de creativitate.Iar daca, inainte, inteligenta artificiala era, poate, un nice to have si un semn al early adopter-ilor, in contextul actual, AI poate fi vectorul relansarii sau consolidarii brandurilor, prin relevanta si ultra-personalizare", a spus Andreea Dinescu, Managing Partner Profero.Specialistii Profero au identificat 6 capacitati ale inteligentei artificiale pe care brandurile le pot valorifica:1. Inteligenta artificiala faciliteaza intelegerea lumii reale, prin identificarea gesturilor, obiectelor, oamenilor sau a sunetelor, cu ajutorul senzorilor video, audio sau de alt tip. Folosind aceste date, brandurile pot crea experiente care le ofera consumatorilor feedback in timp real la actiunile lor.2. Mecanismele de deep-learning permit tehnologiei sa genereze texte, imagini, continut video si audio care nu existau anterior, ceea ce ajuta brandurile sa creeze continut cu un nivel foarte mare de personalizare, in mod complet digital.3. AI integreaza mecanisme avansate care permit crearea de interactiune cu consumatorii, simuland, cu o foarte mare acuratete, comportamentul uman, capacitate care se poate traduce in conturarea unui brand voice unic.4. Inteligenta artificiala proceseaza volume enorme de informatii, rezolvand calcule, analize si alte task-uri in timp record sau chiar instant, fapt ce ofera brandurilor posibilitatea sa utilizeze in moduri unice datele pe care le detin.5. Dispozitivele de tip wearable, precum bratarile smart, sunt capabile sa ...citeste mai departe despre " Iata cum poti folosi inteligenta artificiala pentru eficienta si inovatie in noul context " pe Ziare.com