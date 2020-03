Huawei P40 Pro versus Samsung Galaxy S20+. Care e mai tare?

Am ales varianta de mijloc, astfel ca vom vedea cum se comporta P40 Pro in raport cu Galaxy S20+.DesignAmbele au certificarea IP68 pentru rezistenta la praf si apaCombinatia de sticla si aluminiu este folosita si la unul, si la celalaltHuawei: camera frontala e incadrata intr-un dreptunghiSamsung: camera frontala e ca o impunsatura in ecranSamsung si Huawei au o abordare similara cand vine vorba de design si materialele folosite la smartphone-uri, asa ca nu e nicio surpriza ca ambele telefoane sunt realizate din sticla si aluminiu, display-ul ocupa aproape toata partea frontala, iar marginile sunt rotunjite. De asemenea, variantele de culoare disponibile sunt nuante de alb, negru, albastru si roz si la unul, si la celalalt.Ca sa gasim diferente, ne uitam la subtilitati.Telefonul realizat de chinezi are 158,2 x 72,6 x 9 mm si cantareste 209 grame, iar rivalul sau e putin mai mare (161,9 x 73,7 x 7.8 mm) si mai mai usor (186 g).In plus, camera frontala a P40 Pro este incadrata intr-un dreptunghi, iar la Galaxy S20+ este incastrata direct in ecran si arata ca o mica impunsatura.EcranS20+: 6,7 inchi AMOLEDP40 Pro: 6,58 inchi OLEDS20+: rezolutie QuadHD+ 1.440 x 3.200 pixeliP40 Pro: rezolutie 1.200 x 2.640S20+: rata de refresh de 120Hz (la 1.080 pixeli)P40 Pro: rata de refresh de 90HzDupa cum se observa, cele doua telefoane au ecrane aproape la fel de mari (diferenta e infima), iar cea mai importanta diferenta are legatura cu rezolutia. Ambele smartphone-uri ar trebui sa afiseze culori vibrante si detalii foarte clare, doar ca in cazul S20+ acestea vor fi superioare - doar ca nu cu foarte mult; utilizatorul obisnuit nu va observa aceasta diferenta.Un alt as in maneca pe care il are S20+ este rata de refresh mai mare, ceea ce este un atu pentru cei pasionati de jocuri. Doar ca, daca vrei sa ai parte de 120Hz, trebuie sa cobori rezolutia la 1.080 de pixeli, asa ca vei face un compromis.Sistemul de camere fotoS20+: cea principala are 12MP, cea telephoto are 64MP cu zoom 3x, cea ultra-wide are 12MPP40 Pro: cea principala are 50MP, cea telephoto are 40MP cu zoom 5x, cea ultra-wide are 12MPSistemul de camere foto de pe partea din spate este alcatuit din trei senzori la ambele telefoane: una principal ...citeste mai departe despre " Huawei P40 Pro versus Samsung Galaxy S20+. Care e mai tare? " pe Ziare.com