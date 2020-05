Fetele din Romania care schimba lumea cu ajutorul tehnologiei

Peste 400 de tinere eleve din toata tara s-au inscris in competitia dedicata fetelor pasionate de tehnologie si business, iar acum 29 de echipe se lupta pentru un loc in marea finala.Echipele, sub indrumarea mentorilor, specialisti in domeniul IT sau a profesorilor coordonatori, au avut sansa de a-si transforma ideea intr-un proiect de tip startup.Au creat o aplicatie mobila care contribuie la rezolvarea unei probleme din societate si au realizat un business plan alaturi de o prezentare de lansare a aplicatiei.Adobe Romania si Banca Transilvania au ales sa sustina tinerele din Romania, alaturandu-se in calitate de sponsori nationali ai competitiei Technovation Girls."Technovation este un exemplu de proiect care incurajeaza dezvoltarea tinerilor si care aduce in sfera realitatii idei inovative care vor ajuta comunitatile locale, si de ce nu, globale.In Adobe Romania, multi dintre colegii nostri sunt pasionati de activitatea de mentorat si s-au bucurat enorm de aceasta oportunitate de a-si voluntaria timpul pentru a ajuta eleve deosebite sa dezvolte proiecte de succes", spun reprezentantii Adobe Romania.Impresionati de ambitia, creativitatea si de munca participantelor, cele doua companii partenere ale competitiei au ales sa sustina si sa premieze cele mai bune doua idei ale echipelor inscrise, la nivel national.Echipa care a impresionat compania Adobe Romania prin aplicatia lor este Tech Heroes, o echipa formata din patru tinere care au ales sa vina in ajutorul persoanelor aflate in scaunul cu rotile.Aplicatia pe care echipa a creat-o se numeste Wheel Away si este o aplicatie mobila cu rol de harta, care ofera date actualizate cu privire la traseul accesibil cu markere, statiile de metrou dotate cu lifturi speciale si trasee multiple."Technovation este una dintre putinele oportunitati din Romania unde poti imbina elemente de tehnic, business, comunicare si feminism, iar acest fapt ne-a facut sa cautam cea mai buna versiune a noastra, intr-o competitie centrata pe echipe, ce pot produce o schimbare in felul in care percepem realitatea", a declarat echipa Tech Heroes, sustinuta de Adobe Romania.Echipa a carei idee a fost foarte apreciata de Banca Transilvania se numeste VOX si este formata din cinci eleve din Constanta.Tinerele au creat QReceipt, o aplicatie mobila care are ca scop redu ...citeste mai departe despre " Fetele din Romania care schimba lumea cu ajutorul tehnologiei " pe Ziare.com