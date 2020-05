Facebook si-a facut consiliu de supraveghere a continutului, care va putea sa rastoarne deciziile lui Zuckerberg

Consiliul independent, care va putea sa rastoarne decizii ale directorului general Mark Zuckerberg daca un anumit continut poate fi permis pe Facebook sau pe Instagram, este o reactie importanta la criticile legate de modul in care compania gestioneaza continutul problematic, transmite Reuters.Facebook a anuntat ca membrii consiliului au locuit in 27 de tari, vorbesc cel putin 29 de limbi, dar un sfert dintre acestia si doi dintre cei patru co-presedinti provin din Statele Unite, unde se afla sediul central al companiei.Co-presedintii, care i-au selectat pe ceilalti membri, impreuna cu Facebook, sunt fostul judecator federal american si expert in libertati religioase Michael McConnell, expertul in drept constitutional Jamal Greene, avocatul columbian Catalina Botero-Marino si fostul premier danez Helle Thorning-Schmidt.Intre membrii initiali ai consiliului se afla: fostul judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului Andras Sajo, directorul executiv al Internet Sans Frontieres Julie Owono, laureatul premiului Nobel pentru Pace din Yemen Tawakkol Karman, cercetatorul australian in guvernanta Internetului Nicolas Suzor si avocatul pakistanez pentru drepturile omului Nighat Dad.Nick Clegg, directorul Facebook pentru afaceri globale, a declarat intr-un interviu pe Skype ca este importanta componenta consiliului, dar credibilitatea acestuia va fi dobandita in timp.Consiliul de supraveghere va incepe sa lucreze imediat, iar Clegg a spus ca va incepe sa audieze cazuri in aceasta vara.Consiliul, care va ajunge la 40 de membri si pe care Facebook a anuntat ca il va finanta cu 130 de milioane de dolari pentru cel putin sase ani, va emite decizii publice si obligatorii, pentru un numar mic de cazuri controversate, in care utilizatorii Facebook au epuizat procedurile obisnuite ale Facebook.Si compania va putea trimite consiliului decizii semnificative, inclusiv referitoare la publicitate sau la grupuri de pe reteaua de socializare.Acest consiliu va putea sa faca recomandari, bazate pe deciziile sale, la care compania va raspunde public."Nu suntem politia Internetului, nu va ganditi la noi ca la un fel de grup de actiune rapida care va interveni si va rezolva probleme", a declarat co-pres ...citeste mai departe despre " Facebook si-a facut consiliu de supraveghere a continutului, care va putea sa rastoarne deciziile lui Zuckerberg " pe Ziare.com