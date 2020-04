Facebook lanseaza noul Messenger Rooms, care va concura cu Zoom

Reteaua sociala lanseaza noul serviciu incepand de astazi, alaturi de o serie de functii extinse, centrate pe videoconferinte in direct, pe Facebook, Instagram si WhatsApp, intr-o aparenta incercare de a prelua din popularitatea brusca a Zoom, informeaza agentia Press Association.Desi persoana care configureaza conversatia trebuie sa detina un cont activ de Facebook, ceilalti participanti o pot face chiar daca nu au cont pe aceasta retea, pe mobil sau pe computer tip desktop.Messenger Rooms va putea gazdui in curand pana la cincizeci de persoane, fara limita de timp, confidentialitatea si siguranta fiind o prioritate, a transmis compania."Nu va vedem si nu va ascultam apelurile, iar persoana care creeaza camera controleaza cine se alatura, cine vede camera si daca aceasta este blocata sau deblocata pentru noi invitati", a explicat vicepresedintele Messenger, Stan Chudnovsky."Creatorul camerei trebuie sa fie prezent pentru ca apelul sa inceapa si acesta poate elimina invitati in orice moment", a adaugat el.Serviciul va oferi, de asemenea, fundaluri imersive la 360 de grade, avand la baza inteligenta artificiala, precum o plaja sau un apartament de lux pe apa.Utilizatorii pot incepe si partaja camere pe Facebook prin News Feed (Noutati), grupuri si evenimente, iar in viitor va exista optiunea de a crea camere de pe Instagram Direct, WhatsApp, precum si din dispozitivul de chat video Portal al Facebook.Miscarea vine in contextul in care tot mai multi oameni recurg la tehnologia ce permite discutiile video in direct ca mijloc de mentinere a contactului in timpul masurilor de izolare, Facebook raportand ca cererea pentru apeluri video pe Messenger si WhatsApp a crescut cel putin de doua ori in zonele cele mai afectate de coronavirus.WhatsApp Group Calls va gazdui pana la opt persoane in loc de patru, noteaza Press Association.Si vizualizarile pe Facebook Live si Instagram Live au cunoscut o crestere semnificativa in luna martie, ambele urmand sa beneficieze de actualizari.In ultimele luni, Zoom a devenit una dintre cele mai populare platforme, fiind insa afectata de probleme de securitate la care compania a raspuns printr-o actualizare a software-ului. Printre problemele aparute s-a numarat fenomenul "zoombombing", in care o persoana ne ...citeste mai departe despre " Facebook lanseaza noul Messenger Rooms, care va concura cu Zoom " pe Ziare.com