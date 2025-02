Facebook face pasul spre realitatea virtuala - investeste o suma uriasa

Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat ca, in urmatorul deceniu, compania sa va investi in tehnologii de realitate virtuala peste 3 miliarde de dolari.

Mark Zuckerberg a spus de mai multe ori ca vede realitatea virtuala ca pe o platforma de viitor pentru Facebook si ca acelasi continut pe care care-l vedem in prezent in 2D - fotografii, clipuri video etc. - il vom experimenta in realitate virtuala.

In acest sens, Facebook va investi in realitatea virtuala. Acum stim cat si pe ce termen: peste 3 miliarde de dolari pe parcursul urmatorilor 10 ani. Perioada de timp nu este aleasa la intamplare: atat crede seful Facebook ca va dura pana cand realitatea virtuala va fi accesibila maselor.

Declaratia a fost facuta intr-un proces in care Mark Zuckerberg a fost invitat sa depuna

