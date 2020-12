"Apple se comporta anticoncurential, folosindu-se de controlul detinut asupra App Store pentru a obtine profit in detrimentul creatorilor si al micilor afaceri. Punct", a declarat vicepresedintele Facebook pentru publicitate si produse de afaceri, Dan Levy.Facebook, care detine cea mai mare platforma de socializare din lume, a publicat reclame pe cate o pagina intreaga in marile publicatii, criticand planurile Apple.Prin intermediul masurilor avute in vedere, Apple va limita capacitatea aplicatiilor de a colecta de pe telefoanele persoanelor date care pot fi folosite pentru publicitatea tintita.Citeste si:Masura luata de Facebook pentru a scapa de legislatia UE privind confidentialitatea datelor ...citeste mai departe despre " Facebook acuza Apple ca foloseste practici anticoncurentiale "pentru a obtine profit" " pe Ziare.com