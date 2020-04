El este Tommy, robotul care lucreaza cu pacientii bolnavi de coronavirus din Italia (Video)

Tommy este unul dintre cei sase roboti noi care ajuta medicii si asistentele sa ingrijeasca pacientii cu coronavirus, internati in spitalul Circolo din Varese, un oras din nordul Lombardiei, care este epicentrul epidemiei din Italia, relateaza Reuters."Este ca si cum ai avea inca o asistenta, dar fara sa existe riscul de infectie", a spus medicul Francesco Dentali, director pentru terapie intensiva al spitalului.Robotii de dimensiunea unui copil, cu ochi mari care clipesc, circula prin camere si sunt lasati langa patul unui pacient, astfel incat medicii sa poata avea grija de alti bolnavi in stare mai grava.Acestia monitorizeaza parametrii de la echipamentele medicale din camera, transmitand date personalului spitalului. Robotii au fete cu ecran tactil, care permit pacientilor sa inregistreze mesaje si sa le trimita medicilor.Cel mai important, Tommy si colegii sai din echipa de inalta tehnologie permit spitalului sa limiteze numarul medicilor si asistentilor care intra in contact direct cu pacientii, reducand astfel riscul de infectie.Peste 4.000 de lucratori din domeniul sanatatii din Italia au contractat virusul si 66 de medici au murit.Numarul mortilor din Italia, tara cu cel mai mare numar de decese provocate de coronavirus din lume, a ajuns miercuri la 13.000, reprezentand mai mult decat o treime din toate decesele la nivel mondial."Folosind abilitatile mele, personalul medical poate lua legatura cu pacientii fara sa intre in contact direct cu acestia", a explicat miercuri robotul Tommy, care a fost numit dupa un fiu al unuia dintre medici.A fost nevoie de timp pentru ca pacientii sa realizeze ca, avand in vedere sarcina uriasa de a combate coronavirusul si impactul avut de epidemie asupra personalului medical suprasolicitat, robotii ar putea fi exact ceea ce este nevoie."Trebuie sa explici pacientului scopul si functia robotului", a spus Dentali."Prima reactie nu este pozitiva, mai ales la pacientii varstnici. Dar daca explici rolul lor, pacientul este fericit, pentru ca poate vorbi cu medicul", a relatat medicul.Citeste si: Dispozitivele ingenioase create pentru a contracara coronavirusulDe asemenea, robotii ajuta spitalul sa limiteze numarul de masti si combinezoane de protectie pe care trebuie sa le foloseasca personalul."In aceste zile, sunt o resursa rara", a prec ...citeste mai departe despre " El este Tommy, robotul care lucreaza cu pacientii bolnavi de coronavirus din Italia (Video) " pe Ziare.com