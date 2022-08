O echipă românească a obținut aurul la un concurs de robotică din Statele Unite: „I-am bătut de i-am rupt” VIDEO

AutoVortex CSU ASE România a câştigat locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică din Utah, SUA. Copiii care au luat trofeul de aur în America sunt de la mai multe licee din Capitală şi au ajuns cei mai buni doar cu muncă asiduă.

Echipa AutoVortex CSU ASE România este antrenată de asist. univ. Panea Ionuţ Valentin din cadrul ASE Bucureşti şi mentorată de studenta Lipianu Ana Andreea de la Politehnica Bucureşti.

Elevii care fac parte din echipă sunt: Midache Andrei Ianis, Vasile Theodor Adrian, Dăscălescu Radu Gabriel, Dicu Maria Ioana, Hantascu Adrian Florin, Vasile Elena Maria şi Milea Răzvan Iacob.

Ana Lipianu, mentorul echipei: "Momentul meu preferat de la competiţie a fost cel în care o altă echipă a dorit un meci suplimenar, vroia neapărat să joace cu noi şi am reuşit să scoatem 304 puncte alături de ei. A fost un moment foarte frumos, pentru că acea echipă ne idolatriza oarecum, a cerut organizatorului să mai lase un meci, a jucat puţin defensiv şi a ajuns să i se rupă ceva la robot, dar în continuare a vrut să joace alături de noi, deşi pierduse în faţa noastră.

Ioana Dicu, membru al echipei: "Cel mai frumos a fost când în prima zi copiii de la celelalte echipe au venit la noi, au vrut să se împrietenească, am făcut schimb de experienţă şi ne-au invitat să jucăm câteva jocuri cu ei, mi s-a părut foarte drăguţ din partea lor, a fost o atmosferă extrem de plăcută la concurs, ne-am distrat".

Vasile Theodor, membru al echipei: "Mi-a plăcut cel mai mult că în prima zi organizatorii au instalat un fel de sistem foarte rapid să putem să ne înţelegem foarte bine cu toate celelalte echipe, cu ceilalţi copii, să înveţi mai multe despre ei. A fost foarte interesant să aflăm mai multe despre ei şi să vedem de unde sunt".

Milea Răzvan Iacob, membru al echipei:"Mi-a plăcut mult că, pe lângă concurs, organizatorii au organizat şi anumite cursuri prin care am putut învăţa diferite noi moduri de programare, roboţii se pot programa în mai multe limbaje de programare,în mai multe feluri şi am văzut cu abordează ei subiectul. Mi-a plăcut că echipa cu care am jucat în finală deja, înainte să punem robotul pe teren ştia totul despre noi, se uitase la meciurile noastre precedente, aveau totul pus la punct, nu m gândeam că se vor interesa ei de echipe din România.

Adrian Hantasu, membru al echipei: "Am câştigat, asta ne-a plăcut fiecăruia

