„Internetul va dispărea pur și simplu”. Previziunile sumbre ale unui om de știință privind transformările pe care le vom suporta în viitor

Profesorul Gert Lovink de la Universitatea de Stiinte Aplicate din Amsterdam considera ca mai devreme sau mai tarziu internetul va deveni nepotrivit ca platforma pentru schimbul de idei. Acesta va fi motivul pentru care oamenii vor inceta sa mai foloseasca reteaua atat de des si de mult, scrie techxplore.com.

Lovink crede ca web-ul este plin de defecte, mai ales cand vine vorba de impartasirea ideilor.

Un motiv in plus este, de asemenea, ca produsele care ne ofera acces la continut sau comunicare nu sunt descentralizate, ci concentrate in mainile companiilor BigTech, carora, la randul lor, nu le pasa de drepturile oamenilor.

Profesorul a petrecut multi ani cercetand Wikipedia, motoarele de cautare, retelele sociale si criptomonedele, precum si modelele online de profit, si a ajuns la concluzia ca Internetul este "stricat", dar poate si trebuie "reparat".

Cu toate acestea, in ultimele luni, Lovink a inceput sa-si schimbe opinia. Acum, spune el, "s-ar putea sa vina un moment in care "repararea" retelei sa devina imposibila, iar atunci efectele adverse nu mai pot fi controlate. Internetul isi pierde din popularitate si probabil ca BigTech o stie deja.

Mark Zuckerberg a lansat Meta, de parca totul este in regula si putem doar sa o luam de la capat, dar se pare ca reteaua este deja "rupta".

Gerd Lovink spune ca utilizatorii sunt dependenti de retelele sociale si de aplicatii. Tinerii sufera din ce in ce mai mult de tulburari de anxietate, au o stima de sine scazuta, nu mai gandesc critic, memoria lor pe termen scurt se deterioreaza, atentia devine dispersata si fragmentata. Ceea ce face din retea un instrument de comunicare mai putin popular.

"Asa-zisa libertate de exprimare nu mai exista cu adevarat", spune Lovink. "Vad deja semne ca oamenii isi posteaza din ce in ce mai putin opiniile online".

Utilizatorii sunt sub presiune nu doar din partea companiilor, ci si din partea statelor care folosesc tehnologia pentru a monitoriza si a sti totul despre cetatenii lor.

"In China, nu te poti urca intr-un tren daca ai o parere "gresita". In SUA, trebuie sa distribui toate profilurile de pe retelele de socializare daca vrei sa aplici pentru o viza. In Europa vest inca nu e chiar atat de rau, dar activitatea ta online este acum atat de usor de urmarit incat, la un moment dat, oamenii nu vor mai putea s

