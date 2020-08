Mai multi posesori ai lui Google Home, unul din difuzoarele inteligente comercializate de gigantul american, au realizat ca acesta asculta, in secret, ce se intampla intr-o casa.Asistentul digital integrat in Google Home a inceput la moment dat sa emita, prin intermediul smartphone-urilor, notificari de siguranta precum "Vezi ca nu ai pornit alarma" sau "Atentie, detectorul de incendiu nu functioneaza".Cum Google Home a observat aceste lucruri la produse care nu sunt smart, nefiind conectate la internet, concluzia logica a fost ca difuzorul si-a dat seama de stadiul acestora ascultand sunetele ambientale.Dat de gol de comportamentul asistentului si chestionat dupa ce numarul celor care au remarcat acest lucru a crescut pe Reddit, Google a recunoscut ca, intr-adevar, este vorba de o functie de securitate care necesita ascultarea si care a fost activata in urma unui update de software. Din greseala, adauga reprezentantii companieii.O astfel de functie se poate dovedi salvatoare de vieti in anumite cazuri, insa ar trebui implementata transparent, comunicandu-li-se utilizatorilor modul in care functioneaza si ce inseamna pentru intimitatea personala.Noul incident vine dupa ce, anul trecut, a izbucnit un mare scandal cand s-a aflat ca asistenti digitali, precum Alexa si Siri, asculta utilizatorii, iar inregistrarile ajung la terti angajati pentru imbunatatirea asistentilor digitali.Ulterior, au fost adaugate optiuni prin care utilizatorii pot alege ca inregistrarile lor sa fie sau nu procesate de terti - optiuni care ar fi trebuit sa existe de la bun inceput. ...citeste mai departe despre " Difuzoarele inteligente de la Google, prinse ca asculta mai mult decat ar trebui. Detaliul care le-a dat de gol " pe Ziare.com