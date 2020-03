Cum sa comunici de la distanta cu cei apropiati: 10 aplicatii gratuite pentru apeluri video si conferinte on-line

Am facut o lista cu 10 aplicatii gratuite pentru apeluri video care te pot ajuta sa ramai in legatura cu ceilalti si sa-ti faci treaba (daca lucrezi de acasa).Cea mai buna aplicatie de apeluri video pentru utilizatorii Apple care vor sa pastreze legatura cu familia si prieteniiFaceTime este cea mai buna optiune pentru utilizatorii Apple care vor sa vorbeasca si sa se vada cu cei apropiati. Daca ai un iPhone, iPad sau un Mac, poti initia un apel video cu oricine din lista ta de contacte care detine, la randul sau, un astfel de dispozitiv. Aplicatia este usor de utilizat; fiind realizata special pentru gadget-urile Apple, te vei bucura de o experienta aproape fara probleme. Doar conexiunea la Net iti poate da batai de cap. Dar chiar si-atunci, poti opta pentru varianta audio a apelului. De asemenea, odata cu iOS 12, varianta sistemului de operare lansata in 2018, FaceTime are o noua functie: Group FaceTime, prin intermediul careia poti vorbi cu pana la 32 de persoane in acelasi timp.Mai multe detalii AICICea mai buna aplicatie de apeluri video pentru smartphone-uriAplicatia WhatsApp este una dintre cele mai populare din lume. Cu peste 2 miliarde de utilizatori la nivel global, este de ceva vreme cel mai folosit canal de comunicare cu familia si prietenii aflati la distanta. Poti trimite contactelor din telefon mesaje scrise, individuale sau pe grupuri, poti face apeluri audio si video, poti trimite fisiere etc. Principalul avantaj al aplicatiei este ca deja multa lume e obisnuita sa o foloseasca. Cei care abia acum o descopera nu trebuie sa-si faca griji: le va fi usor sa se descurce, deoarece e foarte intuitiva. WhatsApp are si o versiune de desktop - asta doar daca vrei sa fii la curent cu discutiile cand folosesti laptopul. In plus, mesajele sunt criptate end-to-end, ceea ce inseamna ca doar destinatarul si expeditorul le pot citi.Mai multe detalii AICICea mai buna aplicatie de apeluri video pentru fanii Facebook Daca folosesti foarte mult Facebook, atunci poate ca Messenger (aplicatia de mesagerie desprinsa din reteaua sociala) iti va fi mai la indemana. Si nu doar pentru mesajele scrise, ci si pentru apelurile vide ...citeste mai departe despre " Cum sa comunici de la distanta cu cei apropiati: 10 aplicatii gratuite pentru apeluri video si conferinte on-line " pe Ziare.com