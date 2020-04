Cum evitam sa cadem victime ale atacurilor de phishing cu tema COVID-19

De foarte multe ori, atacurile de tip phishing inseamna transmiterea de mailuri care par a veni din partea unor persoane cunoscute sau institutii de incredere.Subiectele acestor tipuri de email trezesc in general interesul destinatarului si il invita sa deschida mailul, sa il citeasca, sa dea click pe un link si chiar sa completeze un formular cu date personale.Contextul actual al focarului COVID-19 a fost folosit de hackeri pentru a raspandi atacuri de phishing, cu o crestere semnificativa a acestora in luna martie.Cercetatorii de la Barracuda Networks, care asigura securitatea retelei pentru 220.000 de companii globale, au raportat ca volumul atacurilor prin email legate de coronavirus a crescut din februarie cu 667% ajungand la peste 9.000 de incidente doar in luna martie.Mai exact, intre 1 si 23 martie, Barracuda a depistat 467.825 de atacuri prin emailuri de tip spear in intreaga lume, dintre care 9.116 au fost despre COVID-19.Pe 6 aprilie, Politia Romana a anuntat pe profilul sau de Facebook ca a existat o tentativa de phishing in care hackerii au trimis mailuri frauduloase cu atasament in numele Politiei. Cetatenii au fost avertizati sa nu deschida atasamentul acelui email.In ciuda cresterii semnificative, atacurile de phishing prin email sunt relativ usor de identificat daca utilizatorul este atent. Pentru a evita a fi victima unui atac de phishing, utilizatorii de Internet ar trebui sa urmeze cativa pasi simpli:1. Identificarea expeditorului. Pe un telefon mobil, informatiile sunt trunchiate si in general se poate vedea numai o parte din adresa expeditorului sau din descrierea asociata acesteia. Astfel, se recomanda ca mesajele suspecte sa fie deschise de pe un desktop sau laptop, unde se pot obtine mai multe informatii. Daca deja in acest moment se observa ca mailul nu pare a veni din partea unui expeditor cunoscut si arata ca un spam, se recomanda stergerea acestuia imediata.2. Verificarea adresei de mail de la care s-a expediat mesajul. Un lucru care poate atrage atentia este faptul ca de multe ori astfel de adrese de email au nume generate aleator. De asemenea, si urgenta cu care se cere completarea unui formular, ca si informatiile promise dupa completarea acestuia, pot atrage suspiciuni.3. Verificarea adresei de URL. Daca se merge mai departe si se apasa pe butonul din ...citeste mai departe despre " Cum evitam sa cadem victime ale atacurilor de phishing cu tema COVID-19 " pe Ziare.com