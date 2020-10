Piata de PC-uri crescut in al treilea trimestru, conform Canalys, cu 12,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce au fost vandute 79,2 milioane de unitati. Este cea mai mare crestere pe care a aceasta piata a inregistrat-o in ultimii 10 ani.Performerele categoriei au fost laptopurile, care au ajuns la 64 milioane de unitati livrate. Daca laptopurile au crescut spectaculos, cu 28,3%, desktop-urile au mers in directia opusa, scazand cu 26%.Cele mai mari cresteri le-au avut Acer si Apple , companii care ocupa locurile 5 si 4 in piata. Acer a crescut cu 15% dupa ce a livrat 5,6 milioane de unitati, iar Apple, care a livrat 6,3 milioane unitati, a crescut cu 13,2%.Lupta pentru pozitia de lider a pietei se da in continuare intre Lenovo si HP, cu un usor avantaj pentru Lenovo dar cu o crestere putin mai mare pentru HP. Lenovo a crescut cu 11,4% dupa ce a livrat 19,2 milioane de unitati, iar HP a ajuns la 18,6 milioane de unitati, crescand cu 11,9%.Din top 5, singurul producator care a scazut a fost Dell. Al treilea jucator al pietei a scazut cu 0,5%, dupa ce a livrat 11,9 milioane de unitati.Canalys nu ofera si o predictie pentru ultimul trimestru al anului, dar, tinand cont de un iminent val doi al infectarilor cu COVID-19, piata PC-urilor se va mentine pe plus fata de anul trecut. ...citeste mai departe despre " Vanzarile de calculatoare au evoluat spectaculos in pandemie. Este cea mai mare crestere din ultimii zece ani " pe Ziare.com