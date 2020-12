Cel putin 13% din toate castigurile ilicite in bitcoin au trecut in 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificila urmarirea tranzactiilor cu criptomonede, in crestere de la 2% in 2019, arata studiul.In timp ce tranzactiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt inregistrate in blockchain, ceea ce usureaza urmarirea parcursului fondurilor. In ultimele decenii, autoritatile de aplicare a legii au devenit mai eficiente in urmarirea activitatilor ilicite prin sistemul blockchain.Dar portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combina, amesteca si anonimizeaza tranzactiile cu criptomonede, complicand urmarirea banilor.Cea mai mare parte a monedelor bitcoin in valoare de 120.000 de dolari stranse printr-o operatiune a hackerilor pe Twitter , in luna iulie, au mers intr-un portofel privat, ca si o parte din criptoactivele de 280 de milioane de dolari furate in septembrie de pe platforma asiatica KuCoin, a descoperit Elliptic.Studiul mai descrie utilizarea unor platforme de schimb descentralizate, care nu sunt gestionate de o anumita companie, pentru spalarea de fonduri.In timp ce volumul total al activitatilor ilicite cu criptoactive a crescut in termeni absoluti, este echivalent cu sub 1% din toate tranzactiile digitale, ceea ce reprezinta o scadere de 35% fata de 2012, potrivit Elliptic.Citeste si:Criptomoneda bitcoin a depasit 15.000 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani ...citeste mai departe despre " Criptomonedele, tot mai folosite in operatiunile de spalare a banilor. Sute de milioane de dolari, trecute prin portofele electronice " pe Ziare.com