Coronavirusul a crescut rata de utilizare a WhatsApp cu 40%

Conform unei cercetari facute de Kantar in perioada 14-24 martie, cresterea WhatsApp a ajuns la 40%. Asta dupa ce procentul de crestere dupa primele zile de izolare sociala era pe 27%.Aceasta este media de crestere a utilizarii, insa cifrele par sa fie direct proportionale cu efectele virusului in fiecare tara. In cele mai afectate tari, precum Spania, cresterea WhatsApp ajunge si la 76%.Pentru o aplicatie folosita de peste 2 miliarde de oameni, 76% si chiar 40% reprezinta cresteri foarte mari in ceea ce priveste numarul de mesaje si apeluri pe care utilizatorii le realizeaza.Studiul se rezuma la nivelul de utilizare, astfel ca nu stim in ce masura cresterea a fost generata de utilizatorii noi sau utilizatorii actuali.Studiul Kantar arata ca cea mai mare crestere la nivelul tuturor platformelor de comunicare, de peste 40%, se inregistreaza pe grupul de varsta cuprins intre 18 si 34 de ani. Facebook a facut recent cunoscut faptul ca, de la inceputul crizei, timpul petrecut de utilizatori in aplicatiile sale a crescut cu 70%.