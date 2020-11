Inginerii serviciului japonez de reparatii si asamblari, Fomalhaut Techno Solutions, au luat fiecare piesa de pe iPhone 12 si iPhone 12 Pro in parte, au cautat pretul de vanzare al acestora si au calculat cat costa, in total, componentele noilor smartphone-uri Apple.Componentele lui iPhone 12 costa 373 de dolari, in conditiile in care preturile acestuia incep de la 800 de dolari.In cazul versiunii Pro, care se comercializeaza la preturi ce incep de la 1.000 de dolari, pretul insumat al componentelor este de 406 dolari.Diferentele mari intre costul componentelor si pretul cu care Apple isi vinde telefoanele, vorbesc de la sine de marja mare de profit pe care o practica gigantul american.La fel de adevarat este ca nu toata diferenta dintre pretul de vanzare si costul componentelor reprezinta marja de profit. Exista numeroase alte cheltuieli pe care Apple le face inainte ca iPhone-urile sa ajunga pe piata, de la R&D, la distributie.Cele mai scumpe componente de pe noile iPhone-uri sunt modem-urile Qualcomm X55 5G, care costa 90 de dolari bucata, si ecranele OLED cumparate de la Samsung cu 70 de dolari bucata.Chipset-ul A14 Bionic costa 40 de dolari, o unitate de memorie RAM costa 12,8 dolari, memoria flash costa 19,2 dolari, iar preturile camerelor Sony de pe noile iPhone-uri variaza intre 7,4 si 7,9 dolari bucata.Interesant este ca, desi cea mai mare parte a procesului asamblare are loc in China, cele mai multe componente de iPhone 12 vin din Coreea de Sud, Statele Unite si Europa.Citeste si: Apple a prezentat seria iPhone 12. Preturile incep de la 700 de dolari ...citeste mai departe despre " Componentele de iPhone 12 costa mai putin de jumatate din pretul de vanzare. Ce marja de profit are Apple " pe Ziare.com