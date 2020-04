CEO-ul Zoom isi cere public scuze pentru problemele platformei si promite ca va lua masuri pentru a proteja mai bine utilizatorii

Intr-o postare pe blogul companiei, CEO-ul Eric S. Yuan si-a cerut scuze pentru ca platforma nu s-a ridicat la asteptarile comunitatii in ceea ce priveste protectia si confidentialitatea datelor utilizatorilor. Mai mult, a anuntat ca va suspenda pentru 90 de zile toate functiile la care au fost semnalate probleme, pe care va incerca sa le repare in acest interval.Reactia vine dupa ce nenumarate nereguli au aparut in presa si au fost semnalate de expertii in securitate cibernetica, odata cu cresterea numarului de utilizatori ca urmare a faptului ca tot mai multi oameni lucreaza de acasa, care au variat de la expunerea copiilor la continut pornografic pana la o protectie insuficienta a datelor personale."In ultimele saptamani, sprijinirea fluxului de utilizatori a fost cel mai important lucru pentru noi si totodata o sarcina uriasa. Ne-am straduit sa va oferim un serviciu fara intreruperi si aceeasi experienta prietenoasa care a facut din Zoom platforma pentru videoconferinta preferata de multe companii din toata lumea, in acelasi timp in care am asigurat siguranta, protectia si confidentialitatea datelor utilizatorilor nostri. Totusi, recunoastem ca nu ne-am ridicat la asteptarile comunitatii - si ale noastre - in ceea ce priveste protectia si confidentialitatea datelor. Imi cer scuze pentru acest lucru si vreau sa va impartasesc ce vom face pentru a repara lucrurile", scrie CEO-ul Zoom in postarea de pe blogul companiei.El mentioneaza ca platforma a fost construita in principal pentru clientii corporate care au propriile echipamente si propria asistenta IT. Pana acum, acestia au colaborat in stransa legatura cu Zoom pentru adaptarea functiilor platformei la nevoile lor.Doar ca nimeni nu anticipa ca atat de multi oameni sa lucreze sau sa invete de acasa dintr-o data. Iar cum numarul de utilizatori a crescut, iata ca si provocarile s-au inmultit. Seful Zoom recunoaste ca i-au fost semnalate multe probleme si sustine ca le ia pe toate in serios. Astfel, va incerca se la verifice si sa le rezolve cat de repede posibil.Eric S. Yuan a precizat ca prima masura pe care o ia este sa ...citeste mai departe despre " CEO-ul Zoom isi cere public scuze pentru problemele platformei si promite ca va lua masuri pentru a proteja mai bine utilizatorii " pe Ziare.com