Cea mai mare expo-conferinta dedicata developerilor si pasionatilor de tehnologie din Romania se muta in mediul online

Cunoscut ca un eveniment de referinta dedicat comunitatii IT&C, noua experienta DevTalks Reimagined va avea loc pe 10-12 iunie si va reuni peste 4.000 de programatori, pasionati de tehnologie, reprezentanti ai companiilor de top din Romania si peste 100 de speakeri locali si internationali de la companii precum: Microsoft , Oracle, SAP, Bolt, Bloomberg, Facebook Web Services sau IBM Watson.Prima editie DevTalks a fost organizata in anul 2014, obiectivul conferintei fiind acela de a contribui la dezvoltarea comunitatii IT&C din Romania.In acest an evenimentul va reuni cele 2 editii fizice, DevTalks Bucuresti si DevTalks Cluj, devenind astfel cel mai mare eveniment din mediul online dedicat developerilor si pasionatilor de tehnologie. DevTalks Reimagined se va extinde pe parcursul a 3 zile, oferind o noua experienta pentru comunitatea IT&C din Romania.In plus, odata cu extinderea evenimentului pe perioada celor 3 zile, DevTalks Reimagined, va mari aria de acoperire la nivel national, cu focus pe orase precum: Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Craiova, Sibiu si pentru prima data in Republica Moldova."Tehnologia si comunitatea din spatele ei sunt cele care ne-au inspirat sa organizam prima editie DevTalks in 2014.In contextul actual, tot tehnologia este cea care ne aduce impreuna, odata cu lansarea unei editii speciale, in mediul online.Indiferent de format, dorim sa continuam actiunile noastre prin care sa construim cea mai mare platforma de invatare pentru comunitatea IT, concentrata in cele 3 zile prin intermediul DevTalks Reimagined, dar si prin seria de evenimente DevAfterWork pe care o extindem catre comunitatea de profesionisti IT din toata tara." Andreea Tudorache, Project Manager DevTalks ReimaginedExperienta de care vor avea parte participantii la DevTalks Reimagined:- 13 conferinte dedicate prezentarilor tehnice despre cele mai dorite tehnologii si inovatii din industria IT&C, pe teme precum: Web, DevOps, CodeClash, Java, SAP, Product Management, Data Landscape, Security, Mobile, QA & Testing sau Embedded;- Zonele dedicate in care participantii pot crea cea mai buna experienta de inovare tech precum: Python Area, Women in Tech Area, Digital Area, Artificial Intelligence Area, Fintech Area, Tech Edu;- Contests Live - zona dedicata concursurilor si quizurilor dedicate unei noi experiente de care pa ...citeste mai departe despre " Cea mai mare expo-conferinta dedicata developerilor si pasionatilor de tehnologie din Romania se muta in mediul online " pe Ziare.com