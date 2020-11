Compania anuntase anterior planul pentru aceste tweeturi efemere, numite "fleets", pe care le-a testat in Brazilia, Italia, India si Coreea de Sud."Unii dintre voi ne spun ca le este inconfortabil sa scrie tweeturi pentru ca par atat de publice, de permanente si ca este o presiune prea mare sa le redistribuie si sa le aprecieze", au afirmat directorul pentru design Joshua Harris si directorul de produs Sam Haveson, intr-o postare pe blog."Pentru ca dispar dupa o zi, fleeturile ajuta oamenii sa se simta mai confortabil atunci cand impartasesc ganduri personale, opinii si sentimente", au adaugat acestia.Fleeturile, care includ text, fotografii si filmari, vor fi disponibile in partea de sus a paginii principale a Twitter si pe profilul celui care le trimite.Twitter si alte companii de media sociala sunt presate sa gestioneze mai bine abuzurile si dezinformarile virale de pe site-urile lor.Purtatorul de cuvant al Twitter, Liz Kelley, a spus ca fleeturile sunt supuse acelorasi reguli ca si tweeturile.Kelley a mai explicat ca avertismentele si etichetele aplicate de companie pe continutul care manipuleaza sau dezinformeaza ar putea fi aplicate si pe fleeturi.Twitter a mai confirmat ca lucreaza la o functie audio, numita 'Spaces', pe care o va testa in acest an. Functia va permite utilizatorilor sa discute in public si conversatiile in grup. Aceasta functie se aseamana cu Clubhouse, o platforma sociala unde utilizatorii sunt invitati sa poarte conversatii vocale in camere chat. ...citeste mai departe despre " Utilizatorii Twitter pot posta mesaje care se sterg automat dupa 24 de ore: "Ajuta oamenii sa se simta mai confortabil" " pe Ziare.com