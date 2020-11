Facebook, care detine aplicatia Instagram, a confirmat ca, incepand cu 20 ianuarie 2021, cand presedintele ales, Joe Biden, va fi investit drept al 46-lea presedinte al Statelor Unite, conturile oficiale ale Casei Albe, atat de pe Facebook - @WhiteHouse, @POTUS si @FLOTUS -, cat si de pe Instagram vor fi transferate administratiei Biden. Twitter a facut un anunt similar la finalul saptamanii."In 2017, am colaborat atat cu administratia Obama, cat si cu viitoarea administratie Trump pentru a ne asigura ca tranzitia conturilor de Facebook si Instagram se facea fara probleme pe 20 ianuarie si ne asteptam sa facem la fel acum", a transmis Reuters un purtator de cuvant al companiei.Conturile personale ale lui Donald Trump de pe Facebook si Instagram nu vor fi afectate de tranzitia la Casa Alba.Presedintele in exercitiu inca sustine ca alegerile din 3 noiembrie au fost fraudate si a refuzat, pana in prezent, sa isi recunoasca infrangerea. Echipa lui de avocati, condusa de Rudy Giuliani, a pierdut sau a retras peste 30 de cazuri legate de incercarea presedintelui de a schimba rezultatul alegerilor.Citeste si:Biden denunta "incredibila iresponsabilitate" a lui Donald Trump: Este dificil sa intelegem cum gandeste acest om ...citeste mai departe despre " Conturile de Facebook si Instagram ale Casei Albe vor fi transferate administratiei Joe Biden in mai putin de doua luni, indiferent de decizia lui Donald Trump " pe Ziare.com