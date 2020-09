Apple a anuntat in cadrul evenimentului "Time Flies" ca iOS 14, iPad OS 14 si cele mai noi versiuni de watchOS si tvOS vor fi disponibile din aceasta seara. De regula, noile update-uri devin vizibile si pot fi instalate de utilizatori in jurul orei 20.Anuntul este surprinzator din doua puncte de vedere. Pe de o parte, iOS 14 este lansat inaintea noilor iPhone-uri, spre deosebire de anii anteriori, cand cele doua lansari erau facute impreuna.Pe de alta parte, Apple inca n-a lansat versiunea GM - ultima versiune de test oferita, de obicei, dezvoltatorilor, inaintea produsului final. Din acest punct de vedere, pare ca Apple s-a grabit sa lanseze un update pe care spune ca l-a dedicat rezolvarii bug-urilor si stabilitatii sistemului de operare.Principalele noutati din iOS 14 sunt widget-urile, care acum pot fi plasate oriunde pe ecranul principal, si App Library, ce va deveni locul unde vor fi listate si grupate automat toate aplicatiile instalate.Modul picture-in-picture, care era pana acum disponibil doar pe iPad, va ajunge, cu aceasta ocazie, si pe iPhone-uri. Acesta permite minimizarea ferestrei de redare pentru a se putea folosi alte aplicatii in paralel.Va exista si o aplicatie noua, numita Translate, care va putea fi folosita pentru a traduce din si in mai multe limbi, dar nu si limba romana. In plus, unele dintre aplicatiile Apple, precum Messages, Music si Maps, vor fi imbunatatite sau vor avea un design nou. ...citeste mai departe despre " iOS 14, disponibil din 16 septembrie. Care sunt principalele noutati pe care le aduce " pe Ziare.com