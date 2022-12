Care este cea mai buna solutie de stocare in cloud?

In prezent, stocarea in cloud este utilizata la scara larga deoarece reprezinta o modalitate extrem de convenabila pentru salvarea datelor si pastrarea documentelor in siguranta. Oamenii muncesc tot mai mult in afara biroului, firmele gestioneza volume uriase de informatii, iar pentru toate acestea sunt necesare sisteme online pentru gazduirea datelor, a caror infrastructura raspunde cerintelor oricarui client, indiferent de tipul sau marimea acestuia. Iata care sunt cele mai bune solutii de stocare in cloud:

OneDrive

Daca ai nevoie de solutii de stocare si criptare pentru afacerea ta poti sa-ti indrepti atentia catre furnizorul de servicii Microsoft. Acesta ofera stocarea in cloud OneDrive al carui punct forte este integrarea cu toate instrumentele Microsoft. Excelent pentru uz personal si cu preturi foarte rezonabile in comparatie cu alte sisteme, OneDrive este unul dintre cele mai versatile si usor de folosit produse de pe piata pentru stocarea, sincronizarea si partajarea fisierelor.

Utilizatorii pot lucra pe documente din Word, Excel si Powerpoint in OnDrive si salva totul direct in cloud. De altfel, fisierele din Outlook pot fi si ele stocate online. OneDrive are aplicatii extraordinare pentru utilizatorii de dispozitive mobile cu iOS si Android si se poate folosi chiar si cu Xbox pentru protejarea fisierelor de salvare a jocului.

pCloud

Cu optiuni bune de securitate si numeroase functii de colaborare si partajare, pCloud este una dintre solutiile de stocare in cloud ce nu pierde din vedere usurinta in utilizare. Potrivit pentru afaceri sau stocarea personala online, acest serviciu permite incarcarea oricarui fisier, de orice dimensiune, de pe un numar nelimitat de dispozitive. Viteza este nelimitata la incarcare si descarcare, disponibilitatea latimii de banda excelenta, iar partajarea fisierelor foarte usoara.

Dropbox

Gata de integrare cu o gama variata de instrumente, inclusiv Google Drive si Microsoft Office, Dropbox ofera acces la retea si partajare, scanner de documente incorporat si un mediu usor accesibil cu foldere de stocare. Acest instrument flexibil si convenabil permite securizarea anumitor documente in seiful personal Dropbox, fisierele fiind criptate in tranzit si in repaus, cu toate ca nu este inclusa criptarea end-to-end.

Google Drive

Utilizatorii care folosesc Google Workspace pentru administrarea facila a instrumentelor de productivitate ar putea fi interesati si de solutiile Google pentru stocare online. Google Drive functioneaza perfect cu documente si foi de calcul Google, insa, ofera posibilitatea conectarii la o serie de integrasi suplimentare in afara ecosistemului Google.

Interfata de utilizare a serviciului de stocare este intuitiva, securitatea decenta pentru fisiere, accesul posibil online si offline, iar experienta generala foarte simpla intrucat presupune incarcare prin glisare si plasare.

iCloud

Stocarea online a Apple completeaza ecosistemul sau si, la fel ca spatiile de stocare in cloud ale Microsoft si Google, se integreaza perfect cu instrumentele Apple. In acest sens, iCloud este foarte practic pentru a realiza copii de rezerva ale datelor de pe iPad, iPhone sau Mac.

Cand vine vorba de alegerea unui sistem de stocare online nu exista o optiune unica pentru nevoile tuturor. De regula, cea mai buna solutie de stocare in cloud pentru un utilizator depinde de mai multi factori, cum ar fi securitatea, confidentialitatea, usurinta in utilizarea, partajarea, interfata sau spatiul de stocare online gratuit. Insa, indiferent ce varianta ai alege, important este ca poti sa-ti salvezi toate fisierele in cloud si sa-ti gestionezi contul de pe dispozitivul propriu, cu un browser web ori o aplicatie mobila.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.