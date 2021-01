Gigantul american, Apple, si-a actualizat pagina de suport care vorbeste despre influenta pe care cel mai nou smartphone al sau o poate avea asupra anumitor echipamente medicale, specificand acum distanta minima la care iPhone 12 trebuie tinut de acestea.Inca de cand a lansat iPhone 12, Apple a scris in paginile de suport ale noilor sale smartphone-uri despre interferentele care pot afecta echipamentele medicale, din cauza numarului mai mare de magneti din telefon.Acum, compania americana spune clar la ce distanta este sigur ca un utilizator ce are implantat un device medical sa tina un iPhone 12. Astfel, smartphone-ul trebuie sa aiba o distanta de cel putin 15 centimetri sau de 30 centimetri cand este incarcat wireless.Trebuie avuta grija, in special, in cazul unor dispozitive precum stimulatoarele cardiace si defibrilatoarele.Numarul mare de magnetiiPhone 12 nu este primul smartphone la care se aduce in discutie distantarea fata de echipamentele medicale. Insa, din cauza incarcarii wireless cu MagSafe si a numarului mai mare de magneti inclusi pentru aceasta, distanta si, totodata pericolul interferentelor sunt mai mari.Apple a adaugat noile informatii dupa ce a aparut o cercetare in publicatia de specialitate, Heart Rhythm Journal, in care s-a aratat cum iPhone 12 poate intrerupe functionarea unui defibrilator implantat.Citeste si: Cine a castigat si cine a pierdut, de fapt, din razboiul purtat de tabara Dragnea cu Justitia. Rasturnari de situatie in marile dosare de coruptie ...citeste mai departe despre " Avertismentul Apple in legatura cu cel mai nou smartphone, iPhone 12 " pe Ziare.com