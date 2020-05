Atacurile cibernetice de tip forta bruta s-au triplat in tarile aflate in carantina

Atacurile de forta bruta reprezinta o incercare de a afla numele de utilizator si parola pentru RDP (unul dintre cele mai populare instrumente de acces de la distanta pentru statiile de lucru sau servere), testand aleatoriu diferite optiuni, pana cand este descoperita combinatia corecta."Odata ce a reusit sa faca acest lucru, atacatorul obtine acces de la distanta la computerul vizat din retea, ceea ce ii permite sa faca aproape orice cu dispozitivul - de la spionaj, la furtul de informatii", subliniaza sursa citata.Potrivit datelor, pentru luna martie, numarul total de atacuri de tip forta bruta din tarile selectate a crescut de la 26.763.176 la 96.724.857, o crestere de 236% fata de numarul total de atacuri din februarie.De asemenea, expertii Kaspersky subliniaza ca protocolul RDP nu este singurul vulnerabil la amenintarile cibernetice si au descoperit, la sfarsitul anului trecut, 37 de vulnerabilitati in patru implementari ale VNC, un alt protocol popular de acces de la distanta."Multe companii au fost nevoite sa treaca foarte rapid la munca de la distanta, fara a avea timp sa se asigure ca masurile de securitate adecvate sunt puse la punct.Acest lucru le-a facut mai susceptibile la aceste tipuri de atacuri, intrucat angajatii lor trebuie sa se conecteze la resursele companiei de la calculatoarele lor de acasa, care sunt adesea conectate la retele cu o protectie minima.Pe masura ce activitatea de la distanta continua, angajatii ar trebui sa ia masuri suplimentare de securitate - incepand cu crearea unei parole puternice pentru instrumentele de acces de la distanta", spune Dmitry Galov, security researcher la Kaspersky.Specialistii recomanda ca, atunci cand utilizatorii se conecteaza la retele corporative de acasa - indiferent de instrumentele utilizate - sa ia o serie de masuri, printre care: utilizarea de parole diferite si puternice pentru accesarea resurselor companiei, actualizarea tuturor softurile de pe dispozitiv la cea mai recenta versiune, folosirea criptarii pe dispozitivele utilizate in scopuri de munca si realizarea unor copii de rezerva ale datelor critice.In acelasi timp, in cazul in care angajatii trebuie sa utilizeze protocolul RDP, ang