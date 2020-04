Atacatorii informatici profita de criza petrolului pentru a spiona companii din energie

Mesajul trimis prin e-mail pretinde a fi din partea cunoscutei companii egiptene ENPPI (Engineering for Petroleum and Process Industries) si propune companiilor sa liciteze pentru echipamente destinate industriei petroliere, atat pentru exploatare terestra, cat si maritima. Un alt mesaj, trimis in numele unei companii de transport maritim, contine jargon de specialitate referitor la un vas petrolier real aflat in tranzit.Peste 100 de astfel de mesaje au fost trimise catre tinte din domeniul energetic din intreaga lume in ultimele trei saptamani.Atacul vine in contextul in care la mijlocul lunii aprile Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, Rusia si alti producatori de petrol (OPEC) au decis reducerea productiei, incepand din luna urmatoare, pentru a redresa pretul petrolului, ajuns la minim istoric."Chiar daca amenintarea informatica de spionaj nu este atat de sofisticata ca cele analizate in alte atacuri avansate tintite, faptul ca mesajele sunt trimise intr-o perioada atat de agitata pentru operatorii din petrol si gaze arata interesul atacatorilor de a afla cum se pozitioneaza companiile din industria petroliera si ce decizii strategice planuiesc sa adopte.Varful campaniei a fost atins in perioada acordului recent al membrilor OPEC.Infractorii informatici obisnuiesc sa exploateze subiecte de mare interes pe agenda publica, insa de aceasta data tintele par atent alese", spune Liviu Arsene, specialist in securitate informatica la Bitdefender.Nu este pentru prima data cand industria de petrol si gaze e tintita cu campanii de acest fel, atacuri similare avand loc si in 2017 si 2019, ambele folosind mesaje de actualitate pentru a infecta victimele cu instrumente de spionaj.Victimele acestor atacuri sunt companii de procesare a carbunelui, producatori de hidroenergie, producatori de materiale chimice si transportatori de marfuri.In ultimele sase luni, interesul gruparilor de criminalitate informatica pentru domeniul energiei a crescut constant, depasind pragul de 5.000 de rapoarte de tentative de infectare lunar, conform datelor Bitdefender. Tintele preferate de atacatori se afla in SUA si Marea Britanie, state cu influenta ridicata pe piata globala a petrolului.Specialistii in securitate informa ...citeste mai departe despre " Atacatorii informatici profita de criza petrolului pentru a spiona companii din energie " pe Ziare.com