Arbitrul asigurarilor plateste 903.000 lei fara TVA pentru echipamente IT de la Romsys

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) plateste 902.895 lei fara TVA companiei Romsys pentru achizitia de pachete software si sisteme informatice, potrivit unui anunt al institutiei, scrie NewsIn.

In urma atribuirii contractului, compania Romsys SRL urmeaza sa furnizeze echipamente hardware - pachete software si servicii aditionale, potrivit anuntului de atribuire.



Contractul a fost atribuit prin negociere, fara anunt de participare.



Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are rolul de a pune in aplicare legislatia din domeniul asigurarilor, apara drepturile asiguratilor si promoveaza stabilitatea financiara a acestui sector.



Romsys a fost creata in 1993 si furnizeaza solutii informatice complexe, folosite in principal in sectoarele financiar-bancar, guvernamental si de telecomunicatii, precum si de catre marile companii de utilitati publice.

