Apple si Google au pus la dispozitia guvernelor tehnologia pentru urmarirea contactelor bolnavilor de COVID-19

Tehnologia Apple-Google permite guvernelor care combat noul coronavirus sa publice in urmatoarele zile aplicatii mobile despre care companiile au anuntat ca vor conecta utilizatorii care se afla la o apropiere de cinci minute, transmite Reuters.Un utilizator care va fi ulterior infectat cu coronavirusul va putea folosi aplicatia pentru a notifica automat si anonim contactele recente.Unele guverne au salutat sistemul, care le poate ajuta sa testeze si sa izoleze mai multe persoane posibil infectate, decat ar fi putut in mod normal, pe baza informatiilor oferite de pacienti din memorie.Alte guverne au fost nemultumite de regulile impuse de Apple si Google, care le limiteaza capacitatea de a colecta informatii despre locatia utilizatorilor, numerele de telefon si alte detalii.Unele dintre aceste autoritati dezvolta aplicatii utilizand tehnologie proprie, despre care Apple si Google au spus ca vor inregistra defectiuni si vor consuma bateria dispozitivului.Regulile Apple si Google nu permit autoritatilor sa oblige oamenii sa foloseasca aplicatia. Pana in prezent, aplicatiile care nu folosesc tehnologia Apple si Google au fost adoptate in mod limitat.Vezi si Organizatia Mondiala a Sanatatii va lansa o aplicatie COVID-19 pentru tarile care nu dispun de propriul software