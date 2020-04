Google Meet ofera videoconferinte cu pana la 100 de participanti - pentru utilizatorii persoane fizice - si pana la 250 de participanti, pentru companii. Intalnirile sunt limitate la 1 ora pentru varianta gratuita, insa aceasta limita nu va fi impusa pana in 30 septembrie.Accesul la Google Meet se face pe baza contului de Google. Pentru utilizarea Meet, nu este nevoie de instalarea unui plug-in sau software. Acesta functioneaza direct din browser - Chrome sau alt browser popular, la adresa: meet.google.com. Pe mobil exista aplicatia Google Meet - iOS sau Android.Pana in prezent, Google Meet era accesibila doar in pachetul G Suite pentru companii, disponibil contra cost.Cateva cifre privind utilizarea Google Meet in ultimele luni la nivel global:● Din ianuarie si pana in prezent, varful zilnic de utilizare a Meet a crescut de 30 de ori● In aprilie, Meet a gazduit 3 miliarde de minute de intalniri video si a inregistrat 3 milioane de noi utilizatori in fiecare zi● Saptamana trecuta, numarul zilnic de participanti in intalniri Meet a trecut de 100 de milioaneMai multe detalii gasiti in anuntul oficial de pe blogul Google: blog.google/products/meet/bringing-google-meet-to-more-people ...citeste mai departe despre " Aplicatia de videoconferinte Google Meet, gratuita pentru toata lumea " pe Ziare.com