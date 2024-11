Vrei ca pozele vechi sa ajunga din sertar in telefonul tau? Google a lansat o aplicatie care le scaneza si le transforma in format digital.

E vorba de PhotoScan, care poate fi descarcata gratuit din magazinele online Magazin Play si App Store.

"Cu totii avem albume vechi sau cutii pline cu poze, insa nu avem timp sa le digitalizam, pentru ca e destul de dificil sa faci asta. Nu vrem nici sa le trimitem la un atelier de fotografie specializat sau sa ne cumparam un scanner, care e scump, iar daca inceram sa facem o poza unei poze atunci calitatea e destul de proasta.

Stim ca trebuia sa exista o cale mai buna, asa ca am lansat PhotoScan, o aplicatie care face foarte usoara scanarea fotografiilor vechi si transformarea lor in format digital", au transmis ...citeste mai departe despre "Aplicatia care transforma fotografiile vechi pastrate in albume in format digital, direct pe telefonul tau (Video)" pe Ziare.com

