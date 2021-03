Valoarea estimata a acordului cadru a fost de 9.327.731 lei fara TVA, respectiv 11.100.000 lei TVA inclus pentru un numar maxim de 3.700 de laptopuri.Florin Citu: "Reforma in sistemul public se va face. In perioada pandemiei s-a lucrat foarte bine cu un numar mai mic de functionari"Ministerul Finantelor Publice a desemnat luna trecuta firma castigatoare a licitatiei pentru achizitia a 3.700 de laptopuri necesare pentru a permite desfasurarea muncii la domiciliu pentru o parte considerabila a angajatilor MFP, ANAF si directiilor regionale, in conditii de pandemie, scrie Hotnews.ro.Compania care a castigat licitatia, Dante International, care detine eMAG, a facut o oferta de 9.022.746 lei fara TVA, respectiv peste 10,7 milioane lei cu TVA, a fost declarata castigatoare, contractul fiind incheiat in data de 17 februarie 2021, potrivit unui anunt de atribuire publicat in data de 2 martie in SEAP. In aceeasi zi s-a incheiat si un contract subsecvent in valoare de peste 4,8 milioane de lei aferent furnizarii de laptopuri.Citeste si:O altfel de revista a presei. Cele mai importante stiri din 4 martie 2021Cazul socant petrecut in Bucuresti: doi cetateni, tarati de politisti la marginea Capitalei si batuti cu salbaticie. La final, un agent a urinat peste o victima"Minune" birocratica la podul suspendat peste Dunare. "Am facut astazi un pas mare pentru evitarea scenariului negativ"La 50 de ani, Loredana Groza se pregateste pentru un meci cu Simona Halep. "Avantaj Lori. C-asa-i in tenis"Cum "a subtiat" administratia Firea patrimoniul Bucurestiului cu miliarde de lei. Lista manevrelor contabile facute din pix ...citeste mai departe despre " Peste 3.000 de angajati ai Ministerului de Finante vor primi laptopuri pentru a munci de acasa " pe Ziare.com