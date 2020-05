ANCOM propune scaderea cu 30% a tarifelor pentru apelurile fixe

"Supunem astazi consultarii publice o scadere de aproximativ 30%, pana la 0,097 eurocenti/minut, a tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe, incepand cu data de 1 august 2020. Continuam astfel eforturile Autoritatii de a sustine o piata telecom competitiva in Romania, cu oferte atractive si convenabile pentru romani", a punctat Sorin Grindeanu.In prezent, tariful maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe este de 0,14 eurocenti/minut si a fost stabilit de ANCOM incepand cu 1 aprilie 2014, pe baza unui model de calculatie a costurilor de tip LRIC pur, menit sa asigure obiectivele de promovare a concurentei, maximizare a beneficiilor consumatorilor si stimulare a investitiilor eficiente, cu respectarea metodologiei armonizate prevazute in Recomandarea 2009/396/CE.Scaderea tarifului pana la 0,097 eurocenti / minut propusa de ANCOM a fost determinata in urma actualizarii mai multor parametri ai modelului de calculatie a costurilor utilizat anterior, precum si a costului capitalului.Potrivit documentelor consultate de ANCOM, incepand cu data de 1 august 2020 operatorii de telefonie fixa desemnati de autoritate ca avand putere semnificativa de piata, printre care si Telekom, RCS & RDS, Orange sau Vodafone , vor putea aplica un tarif de maxim 0,097 eurocenti/minut in cazul apelurilor nationale, apelurilor initiate din Spatiul Economic European (SEE), precum si in cazul apelurilor initiate din retele din afara SEE, daca acordurile internationale in vigoare nu permit instituirea unui regim diferit de tarifare.Lista celor 35 de operatori de telefonie fixa carora li se vor aplica masurile de reglementare propuse poate fi consultata pe site-ul ANCOM.Masura de reglementare supusa consultarii publice de ANCOM completeaza masurile anterioare de identificare, analiza si reglementare a pietelor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe definitivate de autoritate in anul 2017. Autoritatea deruleaza periodic acest demers de revizuire a pietelor relevante de gros, conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pentru a asigura functionarea pietelor cu amanuntul de telefonie in conditii concurentiale si pentru a proteja astfel interesele utilizatorilor finali.Potri ...citeste mai departe despre " ANCOM propune scaderea cu 30% a tarifelor pentru apelurile fixe " pe Ziare.com