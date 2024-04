10 lucruri pe care le-a schimbat Apple - Nu-ti vei mai recunoaste iPhone-ul si MacBook-ul (Video)

Gadget-urile Apple devin mai interesante si mai user-friendly, gratie noutatilor prezentate de gigantul IT, luni seara, in cadrul conferintei dedicate dezvoltatorilor.

The Verge a facut o lista cu cele mai importante schimbari anuntate de compania lui Tim Cook.

Siri vine pe laptopuri, iar sistemul de operare a fost redenumit

Sistemul de operare OS X pentru laptopurile Apple a fost redenumit Sierra. Versiunea beta va fi lansata in iulie, iar cea finala va fi prezentata in toamna. Noile functii se axeaza in special pe conexiunea dintre gadget-uri.

Astfel, vei putea copia un text sau o poza de pe iPhone si o vei putea transfera in laptop printr-o aplicatie, fara sa mai ai nevoie de cablu.

Sierra va aduce si asistentul vocal Siri pe laptopuri, astfel ca vei putea face comenzi vocale la fel ca pe iPhone si iPad.

Sistemul de plati, in versiunea web

Apple Pay va avea si o versiune web