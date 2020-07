Cum contribuie pozitia in Google a unui business la rata de conversie?

Conform numeroaselor studii si analize utilizatorii mediului online nu trec de prima pagina a afisarilor din Google. Cu alte cuvinte, daca vrei ca afacerea ta sa fie cat mai vizibila trebuie sa ajungi pe prima pagina in motoarele de cautare. In acest demers o agentie de marketing online iti poate pune la dispozitie o echipa de profesionisti care sa se ocupe de optimizarea pentru motoarele de cautare a continutului care promoveaza afacerea ta.Continutul care promoveaza orice business in mediul online se refera la doua aspecte: continutul de pe website-ul business-ului si continutul din cadrul campaniilor de advertoriale SEO . Pentru ca un site al unui business sa fie optimizat pentru motoarele de cautare este obligatoriu ca acesta sa fie redactat in jurul unor cuvinte cheie relevante pentru afacerea promovata. De asemenea, continutul trebuie sa fie util, unic si relevant. Iar in cadrul site-ului sa fie link-uri catre diferitele pagini.De cealalta parte vorbim despre optimizarea SEO a continutului care promoveaza un business prin advertoriale postate pe site-uri si bloguri externe. Un advertorial este redactat de asemenea in jurul unor cuvinte cheie ce definesc un anumit business. Continutul text trebuie sa fie relevant, cu un puternic caracter informativ si sa prezinte avantajele produselor sau serviciilor promovate in cadrul advertorialului.Pentru succesul optimizarii pentru motoarele de cautare cel mai adesea se apeleaza la campanii de advertoriale SEO prin publicarea periodica a unor advertoriale pe diferite bloguri si website-uri cu autoritate.Atat optimizarea SEO a website-ului propriu al unei afaceri, cat si campaniile de advertoriale SEO se regasesc in cadrul serviciilor oferite de o agentie de publicitate. O astfel de agentie de publicitate iti va pune la dispozitie o echipa de experti care sa iti asigure o promovare eficienta in online.In urma unor campanii de advertoriale SEO poti beneficia de cresterea volumului traficului pe site ca urmare a backlink-urilor inserate in fiecare advertorial. Acest backlink va redirectiona cititorii catre website-ul afacerii tale. Daca in urma cu ceva timp era dificil sa analizezi eficienta unor campanii de promovare, astazi prin promovarea online acest lucru este mult mai usor de realizat prin analiza ratei de conversie.Rata de conversie vorbeste despre raportul dintre numarul de vizitatori pe site-ul unui business si numarul de vanzari realizate. Cu alte cuvinte cati dintre cei care au ajuns pe site in urma unor optimizarii SEO au devenit propriu-zis clienti si au generat vanzari. Trebuie spus ca intre rata de conversie si pozitia in Google exista o foarte stransa legatura.Cu cat business-ul tau este afisat mai sus in Google, cu atat vizibilitatea este mai mare si cu atat mai mult creste credibilitatea utilizatorilor in brand-ul tau. Acest lucru se datoreaza faptului ca utilizatorii mediului online stiu ca Google afiseaza pe prima pagina cu precadere continut de calitate, relevant si util. Prin urmare, pentru a creste rata de conversie a business-ului tau este esential sa fii prezent pe primele pagini ale motoarelor de cautare.Daca pana acum nu ai gasit o agentie de marketing care sa iti aduca rezultatele dorite in urma promovarii online, trebuie spus ca Atelierul de Creatii Digitale iti pune la dispozitie servicii complete pentru a urca pe prima pagina in Google. De acest lucru vor avea grija profesionistii in optimizare pentru motorele de cautare.Fie ca ai nevoie de optimizarea website-ului, fie ca ai nevoie doar de campanii de advertoriale SEO, cei de la Atelierul de Creatii Digitale reprezinta garantia succesului in online.Intreaga oferta de servicii si portofoliul de clienti ce recomanda aceasta agentie de publicitate pot fi gasite pe creatiidigitale.ro