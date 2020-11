5 semne ca site-ul tau are nevoie de o campanie de SEO

Tocmai de aceea e foarte important ca, atunci cand ai un business online, sa investesti in SEO . In cele ce urmeaza iti prezentam si o scurta lista cu 5 indicatori ai faptului ca businessul tau online are nevoie de o campanie de SEO.Unul dintre cele mai mari semne care indica spre necesitatea unei campanii de SEO este traficul site-ului. Fie ca site-ul tau a avut dintotdeauna un trafic modest, fie ca traficul modest este rezultatul unui declin pe care l-ai observat recent, o campanie de SEO este solutia ideala pentru a remedia oricare dintre aceste probleme.Daca ai cunostinte de SEO si experienta in domeniu, te poti ocupa chiar tu de campanie si poti face, astfel, economii serioase. Insa, daca lucrurile stau invers, cel mai bine ar fi sa nu experimentezi pe propriul site si sa alegi sa lucrezi cu o agentie specializata, care sa te ajute sa ai rezultatele scontate.Daca ai incercat sa cauti in Google diverse combinatii de cuvinte pe care le-ar putea cauta un posibil client si nu ai ajuns si la site-ul tau, atunci ai o mare problema. Asa cum aminteam si undeva mai sus, majoritatea internautilor nu merg mai departe de prima pagina Google atunci cand sunt in cautarea unei informatii sau a unui produs, asa ca daca businessul tau nu se afla acolo, pierzi 80% dintre potentialii clienti.O campanie SEO va include cuvintele-cheie potrivite, backlink-uri de calitate, optimizarea meta tag-urilor si alte elemente care iti vor face site-ul atractiv pentru motoarele de cautare.Atunci cand, din diverse motive, vanzarile nu mai merg bine, cauza poate fi tot lipsa unei campanii adecvate de SEO. Un volum mare de vizitatori nu inseamna neaparat si o rata mare de conversie. Tocmai de aceea, o agentie specializata si profesionista va pune intotdeauna accent pe trafic calitativ, care sa genereze conversii reale.La finalul zilei, vanzarile sunt cel mai bun indicator al succesului businessului tau, asa ca este intotdeauna o idee buna sa apelezi la ajutorul unui departament de marketing si SEO dintr-o agentie specializata.Campaniile platite sau paid advertising-ul au un rol bine definit si sunt, fireste, foarte utile in schema mai mare a lucrurilor. Cu toate acestea, o campanie de paid ads nu ar trebui sa excluda o campanie de SEO.Daca o campanie de paid advertising are rezultate doar atata timp cat investesti in ea, o campanie de SEO va avea rezultate pe termen indelungat, prin urmare o investitie de acest fel se va dovedi mult mai profitabila si mai inteligenta.Google iubeste brandurile. Daca analizezi rapid primele trei businessuri care iti vin in gand in acest moment, vei vedea ca numitorul lor comun este brandul.A incerca sa ii atragi pe toti catre businessul tau nu e un lucru prea bun sau inspirat, pe termen lung. Inconsistenta la nivel de continut, de cuvinte-cheie sau de backlink-uri va dauna, pe termen lung, nu doar strategiei tale de business, ci si vanzarilor in sine. Campaniile de SEO te ajuta sa aduci spre tine exact audienta din nisa ta, adica exact acea audienta care va cumpara si care te va ajuta sa construiesti un brand.In concluzie, acestea sunt cele 5 semne ca businessul tau online are nevoie de o campanie de SEO.Daca ai nevoie de informatii suplimentare despre oricare dintre punctele atinse in acest articol sau daca pur si simplu te intrebi cum ar putea arata o campanie SEO adaptata perfect necesitatilor businessului tau, nu ezita sa contactezi echipa Admarks!