Kaspersky ofera un instrument eficient pentru protejarea angajatilor si avertizeaza asupra shadow IT

Aproape orice angajat (99%) ar dori uneori sa lucreze uneori de la distanta, conform raportului "State of Remote Work". Realitatea arata ca aceasta "dorinta" se poate transforma usor in "trebuinta".In martie 2020, multe companii de top din industrie, cum ar fi General Motors, Apple, JP Morgan, dar si organizatii mai mici din intreaga lume, si-au mutat angajatii de la birouri, acasa, din cauza pandemiei COVID-19.Intr-un astfel de scenariu, devine extrem de important pentru administratori sa se asigure ca atat datele corporative, cat si cele personale, raman in siguranta.Utilizarea SaaS ajuta companiile si angajatii sa fie agili, sa lucreze de la distanta si sa ramana conectati chiar si atunci cand nu sunt la birou. Dar pe langa serviciile corporative autorizate, angajatii pot alege sa foloseasca alte aplicatii din proprie initiativa sau sa amestece obiceiurile profesionale cu cele personale - generand ceea ce se numeste shadow IT.Fie ca este vorba de mesagerie, servicii de partajare a fisierelor sau orice fel de instrumente pentru munca sau chiar nevoi personale pe dispozitivele companiei, nivelul de securitate in astfel de aplicatii poate deveni incert. Chiar daca sunt utilizate cu intentii bune, dar tot fara aprobarea departamentelor IT, acest lucru poate duce la compromiterea datelor sau chiar la o infectie cu un malware care ar putea pune in pericol reputatia unei organizatii.Kaspersky Endpoint Security Cloud poate ajuta administratorii IT sa mentina un nivel mai ridicat de transparenta in ceea ce priveste IT-ul companiei si sa se asigure, totodata, ca in cadrul organizatiei lor sunt utilizate doar servicii cloud de incredere. Functia de descoperire a serviciului cloud le permite sa stabileasca lista serviciilor cloud autorizate, care respecta politicile de securitate corporativa si sa se asigure, in acelasi timp, ca aceasta lista este respectata.Datele despre categoriile de servicii si aplicatii utilizate sunt vizibile intr-un dashboard, iar un administrator poate regla accesul la ele pentru diferite profiluri de utilizator, setand privilegii pentru diferite grupuri, in functie de nevoile de lucru.In plus, pentru a ajuta organizatiile sa-si pastreze inboxurile si instrumentele de colaborare in cloud, Kaspersky Endpoint Security Cloud include acum Kaspersky Security for Microsoft Office 365. Acesta ofera protectie pentru toate aplicatiile din suita Office 365, inclusiv Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online si asigura distribuirea fisierelor prin Microsoft Teams in conditii de respectare a confidentialitatii.Protectia impotriva amenintarilor prin e-mail este activata printr-un motor anti-phishing, bazat pe o retea neurala, care utilizeaza peste 1000 de criterii pentru a detecta e-mailuri de tip phishing, precum si o baza de date URL-uri nocive, anti-spoofing si prevenirea compromiterii e-mailurilor corporative.De asemenea, scanarea fisierelor incarcate in SharePoint Online, OneDrive si Microsoft Teams asigura faptul ca acestea nu contin programe malware si nu se raspandesc in endpoint-uri ale companiei."Lucrul de la distanta poate deveni in mod natural singura modalitate de a mentine companiile in functiune in tot mai multe situatii, in aceste perioade tulburi. Aceasta inseamna provocari suplimentare pentru cei care administreaza retelele de IT si se ocupa de securitatea cibernetica in cadrul companiei lor - pentru ca trebuie sa controleze cumva shadow IT, astfel incat acesta sa nu afecteze datele companiei si sa nu expuna afacerea la atacuri cibernetice. Nu exista nicio modalitate simpla de a opri acest lucru. Kaspersky Endpoint Security Cloud inarmeaza intreprinderile cu instrumentarul necesar pentru a prelua controlul, alaturi de un endpoint cu eficienta dovedita si protectie pentru Microsoft Office 365, toate la un loc", spune Sergey Martsynyan, Head of B2B Product Marketing, Kaspersky.Mai multe informatii despre Kaspersky Endpoint Security Cloud gasiti aici