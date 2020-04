Studiu Visa: Romanii considera ca recunoasterea amprentelor este cea mai sigura forma de autentificare pentru plati

Peste 90% dintre consumatorii romani sunt de parere ca recunoasterea amprentelor este cea mai sigura forma de autentificare, urmata indeaproape de scanarea irisului (89%).Confortul este de asemenea un atu important cand vine vorba de platile cu autentificare biometrica, avand in vedere ca 57% dintre respondenti au renuntat anterior la realizarea unei achizitii online, principalul motiv fiind uitarea parolei de acces.Autentificarea biometrica va deveni tot mai importanta daca luam in considerare cerintele cu privire la autentificarea stricta a clientilor (SCA), in conformitate cu Directiva privind Serviciile de Plata - PSD2.Reglementarile in vigoare obliga bancile sa efectueze verificari mai stricte ale platilor online pentru a se asigura ca acestea sunt efectuate de detinatorul legitim al cardului - solicitand clientului sa-si confirme identitatea printr-o dubla autentificare.Tehnologia de autentificare biometrica indeplineste criteriul SCA de dubla verificare a identitatii consumatorului, deoarece se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv inregistrat si conectat si un sistem biometric.Studiul Visa evidentiaza totodata riscurile potentiale privind securitatea platilor online, precum furtul de date sau de identitate si activitatea frauduloasa.Aproape unul din sase utilizatori din mediul online foloseste aceeasi parola pentru toate conturile sale, ceea ce constituie o vulnerabilitate majora in cazul unor atacuri cibernetice.In timp ce parolele unice reprezinta o solutie viabila pentru a nu mai fi nevoiti sa retinem mai multe parole, peste jumatate dintre consumatorii romani (53%) se declara in continuare ingrijorati de posibilitatea de a-si bloca contul dupa multiple incercari esuate de efectuare a unei plati prin intermediul acestei metode de securitate.In comparatie, metodele de autentificare biometrica sunt considerate mai rapide si mai usor de utilizat de catre mai mult de 70% dintre consumatori. In pofida faptului ca tehnologia se afla inca intr-o etapa incipienta de dezvoltare, multi romani au folosit deja o forma de autentificare biometrica - 63% dintre consumatori precizand ca au realizat plati cu amprenta.In contextul implementarii autentificarii stricte a clientilor in Romania, studiul comandat de Visa indica existenta unui apetit crescut pentru metodele de autentificare biometrica, avand in vedere ca 44% dintre detinatorii de carduri au remarcat avantajul de a nu mai fi nevoiti sa isi aminteasca parole multiple si 29% au subliniat ca mijloacele de autentificare biometrica sunt imposibil de uitat sau de pierdut."Nu cu mult timp in urma, metodele de autentificare biometrica erau considerate fictiune si puteau fi vazute doar in filme, iar in ziua de astazi consumatorii folosesc frecvent amprentele pentru a-si debloca telefoanele, a vizualiza parole sau pentru a se conecta la aplicatii. Prin urmare, nu este deloc o surpriza ca autentificarea biometrica este perceputa ca o modalitate convenabila pentru confirmarea platilor. Studiul realizat de noi sustine acest fapt cu date: 55% dintre consumatorii romani spun ca sunt familiarizati cu autentificarea biometrica, iar 90% si-au exprimat interesul pentru folosirea amprentelor cand valideaza o plata. Metodele de autentificare biometrica se dovedesc foarte eficiente pentru verificarea identitatii posesorilor de carduri, deoarece sunt unice si dificil de falsificat, oferind astfel o modalitate simpla de a indeplini cerintele legale privind autentificarea stricta a clientilor.Comerciantii online sunt nevoiti sa se conformeze la Directiva privind Serviciile de Plata - PSD2 pana in decembrie 2020 si, desi acest termen nu pare neaparat presant, este important ca acestia sa inceapa pregatirile din timp pentru a evita orice intrerupere posibila a serviciilor. Retailerii online care au nelamuriri ar trebui sa isi contacteze furnizorul de servicii de plata pentru a se asigura ca indeplinesc toate cerintele din punct de vedere legal, iar afacerea lor nu este afectata in vreun fel", a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa, Romania.Visa continua sa dezvolte si sa directioneze piata catre solutii de autentificare din ce in ce mai avansate pentru a defini standardele de securitate ale viitoarelor modalitati de plata. Cand vorbim de autentificare, posibilitatea de a alege este esentiala pentru consumatori - mai mult de 90% dintre detinatorii de carduri au declarat ca isi doresc sa poata opta intre mai multe metode de autentificare biometrica. Visa dispune de tehnologia necesara pentru a sprijini o gama variata de metode de autentificare, permitand institutiilor financiare si comerciantilor sa se adapteze nevoilor in schimbare ale clientilor, iar in acelasi timp sa-si imbunatateasca masurile de securitate.