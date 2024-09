Comertul electronic se dezvolta

DotCommerce si-a lansat o interfata mai prietenoasaDotCommerce si-a schimbat look-ul site-ului sau web, aducand o interfata de comunicare mult mai prietenoasa. "Va propunem, incepand de acum, un singur click spre acceptarea de carduri a magazinelor virtuale, iar testimonialele clientilor nostri va vor convinge ca parteneriatul cu DotCommerce Romania in privinta platilor online este cea mai buna alegere", spun oficialii companiei, citati de www.SMARTfinancial.ro.

"Puteti sa aflati mai multe despre companie si industria de e-commerce romanesc accesand arhiva comunicatelor de presa sau link-ul catre www.customer-service.ro ( zona interactiva de CRM, construita de catre DotCommerce Romania pentru imbunatatirea comunicarii online, oferind informatii variate, generale sau specifice legate de e-commerce)".

"Prevenirea fraudelor este un obiectiv in care DotCommerce Romania este alaturi de toti comerciantii sai .Colaboram activ in aceasta privinta cu Politia Romana, Interpol, FBI si alte organisme abilitate. Continuand politica de prevenire si combatere a acestora va oferim, in cadrul noului site, posibilitatea de raportare online a fraudelor. Fie ca sunteti deja colaborator al DotCommerce Romania, un posibil client sau reprezentant mass-media puteti sa luati legatura in timp real, prin intermediul formularelor de contact, cu echipa noastra", au mai precizat reprezentantii firmei.

DotCommerce Romania este prima companie procesatoare de carti de credit/debit in Romania si pe pietele Europene in dezvoltare, subsidiara DotCommerce LTD Boston. DotCommerce Romania este un payment gateway care ofera solutii de procesare on-line a platilor electronice atat pentru tranzactii B2B,B2C,C2C, cat si B2G,G2B,C2G., folosind tehnologii de securitate de ultima ora, sustinute de o vasta experienta si profesionalism. Mai mult decat atat, DotCommerce Romania este un provider de solutii complete de management al comertului electronic cu oferta deschisa la nivel mondial.

Ads

SMART financial - www.SMARTfinancial.ro

Cititi astazi in directNews.ro

Hurezeanu, mai degraba la Pro Crina Manolescu

Politica dauneaza grav sanatatii! Sorin Tudor

Sighisoara...it's a must! Alexandra Teodora

Harap-Alb si Sinul Stelian Gorgan

Ads