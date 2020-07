Cum poti alege cel mai bun hosting pentru magazine online

Important de subliniat este ca noile obiceiuri se consolideaza pentru o parte tot mai semnificativa din populatie, iar a cumpara online va deveni o obisnuinta si in anii urmatori. Cel mai probabil, cresterile din anii 2021 si 2022 vor fi cel putin la fel de impresionante precum cele din perioda actuala, de fiecare data in raport cu anul precedent.A lansa afaceri online este o mare oportunitate in acest moment, mai ales ca flexibilitatea este maxima, iar costurile sunt foarte usor de controlat. Fara chirii mari pentru spatiile de lucru (nu este necesar vad comercial), cu distantare sociala respectata perfect, mediul e-commerce se va bucura de cresteri si mai mari decat se asteptau anul trecut pentru anul 2020. Investitiile necesare sunt rezonabile in mediul online pentru orice tip de afacere.Foarte mult au de castigat inclusiv afacerile care se bazeaza de fapt pe offline, pe un spatiu regional clar delimitat, dar care pot castiga notorietate si comenzi prin prisma internetului. Spre exemplu restaurantele cu livrare la domiciliu, firmele care spala covoare, cofetariile, diverse firme ce ofera produse si servicii intr-o anumita localitate.Online se poate atinge simplu si eficient publicul dorit, targerarea se poate face extrem de precis gratie noilor tehnologii. Este importanta consolidarea unei pozitii clare in mediul online, cu un website propriu, alaturi de pagini pe retele de socializare.O alegere de o importanta majora pentru orice magazin online este serviciul de web hosting. Poate parea un element nesemnificativ, insa este de importanta vitala pentru un business online! De calitatea gazduirii web depinde experienta online a potentialului client, deci implicit generarea de vanzari si de profit. Pe site-ul reviewhosting.ro , o comunitate webhosting Romania, se pot compara ofertele furnizorilor de gazduire web si se poate alege onest un partener pentru acest capitol.Notarea tine cont nu doar de pret, ci si de fiabilitate, uptime, suport si facilitati. Dincolo de reprezentantii website-ului, posteaza recenzii si clientii serviciilor de web hosting. Se pot face astfel comparatii pertinente, pentru a se merge la sigur cand se face o asemenea alegere.Dupa ce se decide furnizorul de gazduire web, se poate merge spre un anumit pachet, spre un anumit plan de hosting. Pentru magazine online se recomanda pachete specializate, care tin cont de nevoile specifice ale unui astfel de business virtual. O companie de hosting de incredere, cu experienta, poate oferi si suport comercial onest. Se vor recomanda solutii in functie de tipul de afacere.Este important sa se aiba in vedere dezvoltarea magazinului online , astfel incat un eventual succes rapid sa nu fie umbrit de limitarile serviciului de hosting. Ideal este sa se aleaga o solutie premium de tip server virtual sau server dedicat, daca business-ul pregatit este unul de amploare. Atentie la multe detalii, precum solutiile software alese.Se pot alege direct planuri de hosting adaptate la solutii e-commerce populare, de exemplu gazduire Magento SSD, cu instalare Magento gratuita, actualizari automate, migrare Magento gratuita, scaner exploit-uri etc.